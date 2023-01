Kehl klärt auf: So ist der Stand bei BVB-Star Bellingham

IMAGO/Kirchner/Marco Steinbrenner

Jude Bellingham trug beim BVB schon mehrfach die Kapitänsbinde - mit 19 Jahren

Jude Bellingham besitzt bei Borussia Dortmund noch einen laufenden Vertrag bis 2025. Dass der derzeit wertvollste Spieler der Bundesliga aber über den bevorstehenden Sommer hinaus beim BVB bleiben wird, gilt mittlerweile als eher unwahrscheinlich. Dortmunds Sportdirektor Sebastian Kehl hat jetzt über den aktuellen Stand beim Mittelfeldstar informiert.

In den letzten Wochen war der junge Engländer eine der am heißesten diskutierten Personalien unter allen Champions-League-Teams. Europäische Top-Klubs wie Real Madrid, FC Liverpool und Manchester City sollen längst am 19-Jährigen dran sein.

"Jude hat hier eine unglaubliche Entwicklung genommen. Mit seiner Art Fußball zu spielen, mit seiner Kampflust und seinem Engagement ist er ein richtiger Borusse geworden, der sich sehr mit dem BVB identifiziert. Er ist ein sehr wichtiger Spieler für uns", stellte BVB-Sportdirektor Kehl im Gespräch mit dem "kicker" zweifelsohne fest.

Seit seinem Wechsel aus der zweiten englischen Liga ins Ruhrgebiet im Sommer 2020 hat er mittlerweile 76 Bundesliga-Partien absolviert und dabei sieben Treffer erzielt.

Aufgrund seiner Leistungsexplosion wäre es mittlerweile schon eine faustdicke Überraschung, wenn sich Bellingham zur neuen Saison nicht einem noch größeren Verein als dem BVB anschließen würde.

Kehl stellt klar: Gibt noch keine Angebote für Bellingham

"Andere wichtige Spieler wie Sancho oder Haaland sind irgendwann weitergezogen, das kann uns immer wieder passieren, das wissen wir. Ob und wann das bei Jude der Fall sein wird, kann ich heute noch nicht sagen, und rein sportlich betrachtet wäre ich ja bescheuert, Jude Bellingham abgeben zu wollen", sagte Dortmunds Chef-Kaderplaner Kehl gegenüber dem Fachmagazin.

Der Ex-Nationalspieler stellte dabei klar, dass an zuletzt verbreiteten Spekulationen, eine Entscheidung oder gar Wechsel Bellinghams stehe bereits bevor, nichts dran sei: "Wir werden zu gegebener Zeit mit ihm und seinen Eltern reden, aktuell gibt es aber keinen Druck. Jude will sich voll auf Fußball konzentrieren. Und es gibt übrigens auch überhaupt keine Angebote."

Das Interesse am 22-maligen englischen Nationalspieler war nach der WM in Katar noch einmal deutlich gestiegen, nachdem Bellingham auch für die Three Lions auf der großen internationalen Bühne starke Leistungen gebracht hatte.