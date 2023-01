Laimer zu Bayern wohl fix: "Hat andere Stärken als Kimmich"

IMAGO/Michael Taeger

Konrad Laimer (li.) wechselt im Sommer wohl ablösefrei von RB Leipzig zum FC Bayern

Die Spatzen pfeifen es bereits seit Wochen von den Dächern und lang wird es wohl nicht mehr dauern, bis der ablösefreie Transfer von Konrad Laimer von RB Leipzig zum FC Bayern fix gemeldet wird. Laut "kicker" gilt der Wechsel bereits als "beschlossene Sache". Nun haben einige von Laimers ehemaligen Mitspielern und Trainern erklärt, was für einen Spieler-Typus der deutsche Fußball-Rekordmeister im Sommer bekommen wird.

Nach sechs Jahren bei RB Leipzig wird Konrad Laimer ab der kommenden Saison wohl das Trikot des FC Bayern tragen, davon ist laut übereinstimmenden Medienberichten auszugehen. Zwar gibt es noch keine offizielle Bestätigung des Transfers, möglicherweise warten alle Beteiligten aber das Gastspiel der Münchner in Leipzig am kommenden Freitag (20:30 Uhr) ab, um unnötige Unruhe vor dem Aufeinandertreffen des Spitzenreiters mit dem Tabellendritten zu vermeiden.

Ab der nächsten Spielzeit soll Neu-Münchner Laimer schließlich für Unruhe bei den Gegner des FC Bayern sorgen. Dass er das kann, erklärte der heutige Bochum-Trainer Thomas Letsch, der Laimer in der Jugend von RB Salzburg betreute.

"Er war schon damals der beste Gegenpressing-Spieler", blickte Letsch im "kicker" zurück und fügte an: "Konni ist einfach wild auf den Ball. Wenn der Schiedsrichter anpfeift, ist es bei Konni wie bei einem Hund, den du von der Leine lässt und der dann sofort losjagt."

Als größte Stärke Laimers hat nicht nur Letsch, sondern auch sein früherer Coach Ralf Rangnick das Umschaltspiel des österreichischen Nationalspielers ausgemacht.

In dieser Disziplin sei der 25-Jährige "einer der Besten". In den vergangenen Jahren habe Laimer zudem "sein Spiel im Ballbesitz enorm verbessert, versprüht Torgefahr und liefert Vorlagen", lobte Rangnick gegenüber dem Fachmagazin.

Kaiser: Hier könnte sich Laimer beim FC Bayern noch steigern

Ex-Mitspieler Dominik Kaiser stieß in die gleiche Kerbe, sah aber noch Entwicklungspotenzial. "Sicher ist er manchmal noch etwas hektisch am Ball, das Spiel bei Bayern ist oft ruhiger", erklärte Kaiser dem "kicker": "Was die Ruhe am Ball angeht, kann er sich noch weiterentwickeln."

Die große Konkurrenz im Mittelfeld des FC Bayern macht dem früheren Kollegen Laimers keine Sorgen. "Im Vergleich zu Joshua Kimmich etwa hat Konni andere Stärken, mit denen er als weitere Option im Spiel der Bayern wichtig werden kann", erklärte Kaiser. Damit dürfte der ehemalige Leipziger (2012 bis 2018) vor allem Laimers Top-Speed gemeint haben, der bei 33,75km/h liegen soll, womit Laimer hinter Jamal Musiala der zweitschnellste Spieler im Mittelfeldbereich wäre.

Diese Geschwindigkeit und auch seine starken Flanken könnten überall wichtig werden, egal wo Bayern-Trainer Julian Nagelsmann seinen Wunschspieler sieht.

"Seine Vielseitigkeit im Mittelfeld ist immens. Er kann auf der Acht spielen, auf der Sechs, rechts vorne, immer da, wo er gebraucht wird", sagte Rangnick, der Laimer gleich mehrfach als Leipzig-Coach betreute, über den Österreicher.