Presse schwärmt von Lewandowski - DFB-Star "grauenhaft"

IMAGO/Juan Carlos Cardenas

Ex-Bayern-Stürmer Robert Lewandowski gelang mit Barca der Gewinn der Supercopa

Mit einem 3:1-Erfolg gegen Real Madrid sicherte sich der FC Barcelona am Sonntag den 14. Titel im spanischen Supercup. Während mit Robert Lewandowski ein ehemaliger Star des FC Bayern mit einem Tor und einer Vorlage für Begeisterung sorgt, müssen Toni Kroos und Antonio Rüder harsche Kritik über sich ergehen lassen.

Gerade einmal gut sechs Monate trägt Robert Lewandowski das Trikot des FC Barcelona, da kann der ehemaliger Stürmer-Star des FC Bayern mit seinem neuen Klub schon den ersten Titel feiern. Im Finale der prestigeträchtigen Supercopa, die in Saudi Arabien ausgetragen wurde, setzten sich die Katalanen überraschend souverän mit 3:1 gegen Real Madrid durch.

Einen großen Anteil daran hatte einmal mehr der polnische Nationalspieler. Mit seinem Tor zum 2:0 und dem Assist zum wichtigen 1:0 durch Supertalent Gavi, war Lewandowski der Mann der Stunde bei der Blaugrana.

Ehemaliger Stürmer des FC Bayern erneut der Matchwinner

Großes Lob für seine Leistung erntete der 34-Jährige dann am Montag in der spanischen Presse. In ihrer Einzelkritik verlieh die "Mundo Deportivo" Lewandowski das Prädikat "Entscheider". "'Tor' wird dieses Jahr polnisch ausgesprochen bei Barca, selbst in Saudi Arabien", schwärmte das Fachblatt.

Und auch die "Sport" hatte nichts als lobende Worte für den Auftritt des ehemaligen Bayern-Stars übrig. Acht von möglichen zehn Bewertungspunkten sprechen eine deutliche Sprache. Nur Mannschaftskollege und Torschütze Gavi erhielt mit neun Punkten eine noch bessere Beurteilung.

Deutlich weniger ansprechend waren die Leistungen der Profis von Real Madrid. Allen voran die deutschen Legionäre trugen mit unzureichenden Leistungen dazu bei, dass Real den zweiten Titel der Saison verpasste.

Kritik an DFB-Star und Weltmeister

Besonders DFB-Star Antonio Rüdiger musste nach der Niederlage heftige Kritik über sich ergehen lassen. "Sein Spiel war grauenhaft", polterte die "Marca" und führte fort: "Er war an zwei Toren beteiligt. Mit dem Ball am Fuß war er eine kontinuierliche Gefahr für das eigene Spiel".

Gerade einmal drei von zehn Punkten wurden dem ehemaligen Verteidiger des VfB Stuttgart von der spanischen "Sport" verliehen. Er sei ein Unsicherheitsfaktor, heißt es dort.

Kaum besser schnitt Toni Kroos ab. Der Weltmeister von 2014, sonst als Lenker des Spiels der Königlichen bekannt, "offenbarte ein großes Defizite, wenn es darum ging, Kontrolle ins Spiel zu bringen", kritisierte die "Marca".

Mit vier Punkten bekam der ehemaliger Bundesliga-Star gerade einmal einen Punkt mehr als Rüdiger. Die "Sport" begründete ihre Bewertung damit, dass Kroos "ohne Ball große Schwächen offenbarte". Zudem wirke es so, dass sich "Kroos in der Arbeit gegen den Ball nicht wohlfühle und sehr inaktiv ist", stellte die Zeitung heraus.