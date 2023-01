Köln-Boss Keller über Personalplanungen und Finanzsorgen

IMAGO/Herbert Bucco

FC-Geschäftsführer Christian Keller (li.) im Zwiegespräch mit Köln-Coach Steffen Baumgart

Christian Keller hat dieser Tage beim 1. FC Köln alle Hände voll zu tun. Der Geschäftsführer des Domstadt-Klubs muss bereits für die kommende Saison planen und wird dabei auch von Finanzsorgen geplagt. Gegenüber dem "kicker" hat sich Keller nun zu den drängendsten Personalfragen geäußert und verraten, dass die Conference-League-Teilnahme einen unerwarteten Geldsegen gebracht habe.

"Wir brauchen jeden Euro, um weiter Verbindlichkeiten abzubauen", sagte Keller gegenüber dem Fußball-Fachmagazin auf die Frage nach der finanziellen Gesundheit des Klubs. Die eigentlich wenig lukrativ anmutende Conference League habe dazu beitragen, "diese Saison ein positives Ergebnis zu schreiben", freute sich der Geschäftsführer, "zum ersten Mal seit Jahren."

Ab dem Sommer sollen nun verstärkt Verbindlichkeiten zurückgezahlt werden, die während der Corona-Pandemie entstanden sind. "Wenn wir Transfererlöse generieren oder international spielen oder weitere Sondereffekte erzielen, dann sind das Zusatzerlöse, um Schulden schneller abzubauen", berichtete Keller und mahnte: "Deshalb ist trotz positivem Ergebnis noch keine Entspannung angesagt." Wenn es weiter gut laufe, könne der Klub in zwei bis drei Jahren "gesund" sein.

Blitz-Verkäufe schloss der Köln-Boss derweil aus. Umworbene Profis wie Ellyes Skhiri, der im Sommer ablösefrei ist und in Lyon und beim BVB gehandelt wird, sollen nicht vorzeitig gehen - zumindest nicht im aktuellen Wintertransferfenster.

Keller: Bei Skhiri sitzt der 1. FC Köln (noch) am längeren Hebel

"Ellyes möchten wir behalten, wir haben das ja auch in der Hand. Wobei ich nicht ausschließen kann, dass bei einem Super-Angebot für einen Spieler etwas passieren kann", hielt der 44-Jährige die Tür offen. Derzeit gibt es aber offenbar keine akuten Angebote für den defensiven Mittelfeldspieler.

Vor dem Aus steht derweil dem Vernehmen nach Torwart-Routinier Timo Horn, der derzeit keine Rolle mehr beim Effzeh spielt. In dieser Causa ließ sich Keller allerdings nur wenig in die Karten blicken.

"Wir haben gesprochen, ich habe ihn nach seiner Position gefragt und habe ihm unsere genannt. So weit sind wir uns im Klaren. Jetzt schauen wir, wie sich das entwickelt", so der Geschäftsführer. "Aber das gehört nicht in die Öffentlichkeit. Wenn wir etwas bekannt zu geben haben, dann geben wir es bekannt."

Gleiches gilt für Urgestein Jonas Hector, dessen Vertrag im Sommer genauso ausläuft wie der von Horn. "Die Positionen sind ausgetauscht. Das Ergebnis folgt", so Keller schmallippig.