FC Schalke 04 droht finanzielles Fiasko

Schafft der FC Schalke 04 den Klassenerhalt?

Nach nur einem Jahr in der Fußball-Bundesliga droht dem FC Schalke 04 der erneute Gang ins deutsche Unterhaus. Sollten die Königsblauen tatsächlich absteigen, droht ein finanzielles Fiasko.

Mit nur neun Punkten nach 15 Spielen befindet sich der FC Schalke 04 am Tabellenende der Bundesliga. Der Rückstand zum rettenden Ufer beträgt bereits fünf Zähler. Ein Abstieg wäre nicht nur aus sportlicher Sicht ein Debakel. Bei einem Gang in die 2. Liga müsste Schalke wohl mit enormen finanziellen Einbußen zurecht kommen.

Wie der "kicker" berichtet, würden den Knappen rund 24 Millionen Euro fehlen, könnte die Klasse nicht gehalten werden. Dieser Mega-Verlust resultiert vor allem aus den Mediengeldern.

Dem Bericht zufolge würde Schalke bei einem Klassenerhalt rund 40 Millionen Euro in der Saison 2023/2024 von der DFL bekommen. Hinzu kommen um die zwei Millionen Euro aus den Säulen "Nachwuchs" und "Interesse".

In der 2. Liga würden für die nationale Vermarktung rund 18 Millionen Euro weniger fließen, so das Fachmagazin. International würde das TV-Geld wohl von 6,8 Millionen Euro auf einen sechsstelligen Eurobetrag, der sich am Abschneiden der Saison 2023/24 orientieren würde, schrumpfen.

Der FC Schalke 04 gibt sich kämpferisch

Trotz der Tabellensituation gibt sich der FC Schalke 04 vor dem Restart in der Bundesliga kämpferisch. "Ich will den direkten Klassenerhalt", betonte Trainer Thomas Reis zuletzt im "kicker".

Sollte man am Ende der Saison auf dem Relegationsrang landen, würde er "diese risikobehaftete Chance natürlich" annehmen, seine Aufgabe sei jedoch der Klassenerhalt, so Reis weiter. "Dafür bin ich in einer besonderen Situation hier angetreten. Solange wir den Klassenerhalt direkt schaffen können, strebe ich danach."

Der FC Schalke 04 startet seine Aufholjagd am Samstag (15:30 Uhr) mit dem Spiel bei Eintracht Frankfurt.