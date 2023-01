Nübel-Berater bestätigt: Bayern-Rückkehr vom Tisch

IMAGO/Stephane Pillaud

Alexander Nübel wird nicht vorzeitig zum FC Bayern zurückkehren

Nach dem verletzungsbedingten Saison-Aus von Manuel Neuer galt Alexander Nübel schnell als möglicher Ersatz. Doch eine zuletzt vieldiskutierte Rückhol-Aktion des derzeit an AS Monaco verliehenen Keepers wird es nicht geben, wie der Berater des 26-Jährigen nun mitteilte.

Der Kreis der Kandidaten, die Manuel Neuer beim FC Bayern bis Saisonende ersetzen sollen, ist weiter geschrumpft. Vieles deutet derzeit darauf hin, als würden die Münchner am Ende auf Yann Sommer von Borussia Mönchengladbach setzen, denn mit Alexander Nübel ist ein in den letzten Wochen gehandelter Torwart aus dem Rennen.

Nübels Berater Stefan Backs bestätigte am Montag gegenüber "Sky" entsprechende Berichte aus Frankreich, nach denen die Monegassen den vom FC Bayern geliehenen Torhüter keinesfalls vorzeitig abgeben.

"Es stimmt. Der Wechsel ist vom Tisch. Alexander spielt in der Rückrunde in Monaco", sagte Backs dem TV-Sender.

Zuvor hatte Nübel selbst bereits in einem Pressgespräch vor dem Spiel gegen Ajaccio, das Monaco am Wochenende mit 7:1 gewann, angedeutet, dass die Verantwortlichen des FC Bayern gar nicht an ihn herangetreten seien - ungeachtet aller Spekulationen in den Medien. "Ich hatte keinerlei Gespräche mit Bayern", so der Keeper.

Bayerns Sportvorstand Hasan Salihamidzic hatte zuvor noch gegenüber der "tz" mit Bezug auf die Nübel-Gerüchte von einer "sehr guten Kommunikation" berichtet, jedoch schon hinzugesetzt: "Aber da sitzen wir nicht auf dem Fahrersitz. Es hängt immer vom abgebenden Klub ab. Da Monaco auch gewisse Vorstellungen hat, ist auch das nicht so einfach."

Nun also scheint der Klub aus dem Fürstentum sich entschieden zu haben, bis Saisonende auf Nübel zu setzen. Danach soll der 26-Jährige nach München zurückkehren, wo er noch bis 2025 unter Vertrag steht. Ob es dann allerdings tatsächlich im Trikot des FC Bayern weitergeht, ist offen. Nübel kündigte bereits an, sich nicht erneut auf die Bank setzen zu wollen.

Die Verantwortlichen des FC Bayern fahnden derweil weiter nach einem Ersatz für den durch einen Unterschenkelbruch verletzten Neuer. Derzeit läuft wohl alles auf einen Transfer von Gladbachs Yann Sommer hinaus. Langfristig ist angeblich auch BVB-Keeper Gregor Kobel ein Thema.