Ex-Manager enthüllt Details zu damaligem Sammer-Coup

Michael Meier (l.) holte Matthias Sammer 1993 zum BVB

Für den BVB war es im Winter 1993 einer der größten Transfercoups der damaligen Zeit. Mit Matthias Sammer kehrte ein Star von Inter Mailand zurück in die Bundesliga. Der ehemalige Borussia-Manager und Strippenzieher des Deals, Michael Meier, erinnert sich auch dreißig Jahre später noch gerne an den Wechsel zurück und berichtet, wie der zunächst unmöglich realisierbar scheinende Deal dann doch zu Stande kam.

Im Winter-Transferfenster 1993 setzte Borussia Dortmund mit der Verpflichtung des damaligen Nationalspielers Matthias Sammer von Inter Mailand ein echtes Ausrufezeichen an die Konkurrenz. Rund 7,5 Millionen Mark wechselten den Besitzer. Eine Investition, die sich in den darauffolgenden Jahren mehr als rentieren sollte.

Dass der Weltstar den Weg aus Italien zurück in die Bundesliga zum BVB fand, war besonders dem ehemaligen Manager der Westfalen, Michael Meier, zu verdanken. Im Interview mit dem "kicker" erinnerte sich der 73-Jähirge jetzt an seinen Transfercoup zurück.

"Ich hatte Matthias mal zufällig in einem Hotel in Dresden kennengelernt. Er wechselte ja dann zunächst nach Stuttgart, doch wir blieben in Kontakt", berichtete der Ex-Funktionär über das erste Treffen mit dem fünffachen deutschen Meister.

Sammer-Transfer zum BVB kein Selbstläufer

Diesem Umstand war es auch zu verdanken, dass Meier 1993 die Unzufriedenheit Sammers bei Inter Mailand vernahm. Dorthin war er nach dem Gewinn der deutsche Meisterschaft mit dem VfB im vorangegangen Jahr gewechselt.

Rund ein halbes Jahr später wollte Sammer bereits wieder zurück in die Bundesliga, wie er damals selbst bestätigte. Neben einem Wechsel zum BVB, stand lange auch eine Rückkehr zum VfB Stuttgart im Raum. Die Schwaben hätten sogar über ein Vorkaufsrecht auf den Libero verfügt, hätte dieser sich einen Wechsel zurück zum VfB vorstellen können.

"Matthias hat alles abgewogen nach allen Regeln, die erlaubt sind. Ich musste Überzeugungsarbeit leisten", offenbarte Meier, der von Beginn der Verhandlungen das Gefühl verspürte, dass "wir das hinbekommen".

Während der Verhandlungen habe der ehemalige BVB-Boss eine Vielzahl von "intensiven Telefonaten und Gesprächen" führen müssen, bis der Deal Ende Januar unter Dach und Fach gebracht wurde.

Harte Arbeit für Meier, die sich in den kommenden Jahren aber mehr als auszahlen sollte. Am Gewinn der deutschen Meisterschaft 1995 und 1996 hatte Sammer einen genauso großen Anteil wie am Gewinn der Champions League im Mai 1997.