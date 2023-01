Ex-BVB-Star kämpft bei -19 Grad: "Lerne meine Limits"

Thomas Bielefeld

André Schürrle spielte einst beim BVB

Da wird einem ja schon beim Zusehen kalt…Ex-Fußball-Profi und Weltmeister André Schürrle machte am Wochenende bei der "Iceman-Hof" Challenge mit. Auf seinem Instagram-Kanal postete er Bilder, auf denen er mit nacktem Oberkörper durch verschneites Gebirge wandert.

Völlig erschöpft wirkend, mit einer Mütze auf dem Kopf, freiem Oberkörper und einem schweren Rucksack auf dem Rücken. So haben Fußball-Fans den Ex-Profi noch nie gesehen. Früher brachte er auf dem Platz Höchstleistungen, jetzt stellt sich der ehemalige Linksaußen inzwischen anderen Herausforderungen. Drei Tage wanderte er durchs Eis – bei -19 Grad, 100 km/h Wind, starker Schneefall.

Der Ex-Nationalspieler beschreibt: "Das schwerste geistige und körperliche, was ich je getan habe." Und weiter: "In den letzten Minuten konnte ich nichts fühlen und musste tief in mir etwas finden, um weiterzumachen! Eine Erfahrung, die ich nie vergessen werde."

Was André Schürrle gelernt hat

Dabei hat er aus seiner Sicht "seine Limits kennengelernt" und weiter: "Mein Körper und ich sind stärker, als ich dachte. Wenn ich meinen Geist und meine Seele darauf setze, kann ich alles tun."

2014 wurde Schürrle mit Deutschland Weltmeister – legte den Siegtreffer beim 1:0 über Argentinien für Mario Götze auf. Sechs Jahre später beendete er seine aktive Karriere und genießt seither das Leben mit seiner Ehefrau Anna.