Meinung: "Zittern muss der FC Bayern nur vor RB Leipzig"

IMAGO/motivio

Muss der FC Bayern im Titelkampf vor RB Leipzig zittern?

Deutscher Meister wird auch 2023 wieder der FC Bayern! Das scheint entschieden - oder doch nicht? Fangen RB Leipzig, der BVB oder gar der SC Freiburg, Eintracht Frankfurt oder Union Berlin die Münchner noch ab?

Diese Frage beantwortet die sport.de-Redaktion im Meinungspanel zur zweiten Saison-Hälfte.

Christian Schenzel: Der FC Bayern hat den wahrscheinlich besten Bundesliga-Stürmer aller Zeiten abgegeben, sich eine ungeahnte Schwächephase erlaubt und wieder einmal hinter den Kulissen Unruhe gehabt. Und trotzdem haben sie vier Punkte und fast 30 Tore Vorsprung auf den ersten Verfolger, der so weit oben eigentlich nichts zu suchen hat.

Viel mehr als in den ersten 15 Spielen kann der FC Bayern der Konkurrenz gar nicht entgegenkommen. Daher werden die Münchner den Platz an der Sonne wieder einmal bis zum Schluss behalten.

Chris Rohdenburg: Christian Streich mit der Meisterschale, das wäre doch was. Dass der Freiburger Höhenflug kein Zufall ist, haben die Breisgauer in den letzten Jahren mehrfach unter Beweis gestellt.

Lasst den SC mal im Hintergrund machen, während sich der FC Bayern, RB Leipzig und der BVB die Punkte wegnehmen. Auf geht's Fußballgott, wir brauchen diese Geschichte!

Mats-Yannick Roth: Im letzten Jahr schaltete Eintracht Frankfurt unter anderem den FC Barcelona auf dem Weg zum Titel in der Europa League aus.

Wie man sich gegen die ganz Großen auf dem Weg zum Erfolg behauptet, wissen die Adlerträger also längst. Frankfurt hat in der laufenden Saison eine Ansammlung an gestandenen oder kommenden Bundesliga-Stars zusammen wie wohl noch nie zuvor. Wenn nicht jetzt nach der Schale greifen, wann dann?

Bevor im kommenden Sommer sicherlich wieder der ein oder andere Leistungsträger weiterzieht, kann in dieser Saison ein noch viel größerer Sensationstitel folgen!

Tobias Knoop: Unpopuläre Meinung, aber zittern muss der FC Bayern in meinen Augen nur vor RB Leipzig.

Die Sachsen haben unter Marco Rose ohnehin schon eine beeindruckende Aufholjagd hingelegt - und zum Bundesliga-Restart könnten sie ausgerechnet im direkten Duell mit den Münchner weiter Selbstvertrauen tanken.

Die restliche Konkurrenz wird dem FC Bayern nicht gefährlich. Der BVB ist zu inkonstant, den "kleineren" Teams wie Eintracht Frankfurt, Union Berlin und auch dem SC Freiburg wird irgendwann die Luft ausgehen.

Marc Affeldt: Ganz einfach: Gewinnt der FC Bayern am Freitagabend bei RB Leipzig, kann die Meisterschale auch 2023 im Münchner Trophäenschrank festbetoniert werden. Entscheiden die Sachsen die Partie für sich, wackelt die elfte Bayern-Meisterschaft in Serie. Vor allem RB und die Frankfurter Eintracht könnten den Dauersieger in diesem Jahr vom Thron stoßen.

Anders sieht das beim BVB aus: Die Dortmunder werden genug damit zu tun haben, einen Platz unter den ersten Vier zu ergattern. Dass die Schwarz-Gelben gefestigt genug sind, um die ganz große Aufholjagd zu starten, kann ich mir schlicht nicht vorstellen.