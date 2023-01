Hier hilft Konrad Laimer dem FC Bayern - und hier nicht

IMAGO/motivio

Ab Sommer Teamkollegen beim FC Bayern: Konrad Laimer und Jamal Musiala

Der Wechsel von RB Leipzigs Konrad Laimer zum FC Bayern ist "beschlossene Sache", berichtet das Fachmagazin "kicker". Eine offizielle Bestätigung des Transfers könnte im Rahmen des direkten Aufeinandertreffens der beiden Spitzenvereine erfolgen (Freitag, 20:30 Uhr).

sport.de blickt auf den Spielertypen Konrad Laimer. Was darf sich der FC Bayern vom Österreicher erhoffen? Und in welchen Bereichen ist der 25-Jährige vielleicht keine Verstärkung?

In den Augen von Thomas Letsch ist Konrad Laimer "der beste Gegenpressing-Spieler". Der heutige Coach des VfL Bochum muss es wissen, trainierte er Laimer doch jahrelang in den Nachwuchsmannschaften von RB Salzburg und deren Farmteam, dem FC Liefering.

Letsch geht es wie vielen Fußball-Fachkundigen. Leipzigs Ex-Kapitän Dominik Kaiser bescheinigte Laimer ebenfalls eine "brutale Stärke im Spiel gegen den Ball". Ex-Trainer Ralph Hasenhüttl nannte ihn einst "ein Tier gegen den Ball".

Laimer ist das Äquivalent zu Pressing

Beim Namen Laimer fallen immer zuerst Schlagworte wie Umschalten, Pressing, Balleroberung, quasi die Fußball-DNA des RB-Kosmos. Und das nicht ohne Grund. Seit seinem Wechsel nach Leipzig vor fünfeinhalb Jahren zählt der Österreicher zu den besten Mittelfeld-Aggressoren der Bundesliga.

Da Laimer wegen eines Syndesmosebandrisses große Teile der bisherigen Saison verpasste, ist der Blick auf die vorherigen Jahre aussagekräftiger. In der letzten Spielzeit verbuchte der Mittelfeldspieler etwa 1,7 Balleroberungen pro 90 Minuten.

Das liest sich auf den ersten Blick wenig, doch nur sieben Profis des deutschen Oberhauses waren besser. BVB-Motor Jude Bellingham kam im gleichen Zeitraum auf nur 1,1 Balleroberungen. Leon Goretzka (0,9) und Joshua Kimmich (0,7), die beiden Bayern-Profis, mit denen sich Laimer im Münchner Mittelfeld duellieren wird, kommen ebenfalls auf schwächere Werte.

In dieser Hinsicht dürfte der 25-Jährige das Münchner Mittelfeld auf ein neues Level heben. Im Vergleich zu den Vorjahren hat sich die Bayern-Defensive gesteigert. Doch mit Wellenbrecher Laimer vor der Abwehr dürften viele gegnerische Angriffe schon im Keim erstickt werden.

Zweikampfschwäche bei Bayern-Neuzugang Laimer

Dabei bewegt sich Laimer allerdings immer an der Grenze des Erlaubten. Seine aggressive, teils wilde Art führt zu einer Vielzahl an Fouls: 2,6 pro 90 Minuten, nur drei Bundesliga-Profis foulten in der letzten Saison häufiger.

Antreiber im Mittelfeld von RB Leipzig: Konrad Laimer

Überhaupt hat Laimer noch großes Steigerungspotenzial in der Zweikampfführung. In den direkten Duellen, die nicht abgepfiffen werden, geht der Mittelfeldspieler in nur 43 Prozent als Sieger hervor. Goretzka (55 Prozent) und Kimmich (51) haben hier deutlich die Nase vorn.

Ein weiterer Faktor, in dem Laimer seinen zukünftigen Teamkollegen nachsteht, ist die Spielgestaltung. "Sicher ist er manchmal noch etwas hektisch am Ball, das Spiel bei Bayern ist oft ruhiger. Dort kann er sich noch weiterentwickeln", analysierte Kaiser im "kicker".

Zwar feilte der Österreicher in den letzten Jahren an seiner Technik, doch für das dominante Spiel, für das der FC Bayern steht, leistet sich Laimer noch zu viele Ballverluste. Ein Manko, dass sich allerdings durch seine Gegenpressing-Qualitäten die Waage hält.

Fazit: Wie hilft Konrad Laimer dem FC Bayern?

Laimer ist ein Spielertyp, den der FC Bayern so noch nicht in seinen Reihen hat. Ob die Qualitäten des Balleroberers die spielerischen Defizite der ballbesitzorientierten Bayern-Taktik aufwiegen können, wird sich zeigen müssen.

Im Falle von Anpassungsschwierigkeiten könnte Laimer hingegen von einer weiteren Stärke profitieren: seiner Flexibilität. Auf der Achterposition fühlt sich der Österreicher am wohlsten, doch in Leipzig kam der Rechtsfuß immer wieder als Außenverteidiger zum Einsatz.

Sollte Benjamin Pavard den Rekordmeister verlassen, stünde in Laimer zwar keine gelernt-vollwertige, aber in jedem Fall ernstzunehmende Lösung direkt bereit.

Tom Kühner