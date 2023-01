Baumgart erklärt: So plant Köln nach den Verletzung-Schocks

IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Meusel

Steffen Baumgart informierte über die Kölner Personalplanungen

Kurz vor dem Bundesliga-Restart gegen den SV Werder Bremen kommenden Samstagabend (ab 18:30 Uhr) wurde der 1. FC Köln am Wochenende empfindlich geschwächt. Mit Luca Kilian und Kristian Pedersen verletzten sich gleich zwei Effzeh-Akteure im Testspiel gegen Lommel SK (5:0) und fallen auf unbestimmte Zeit aus. Cheftrainer Steffen Baumgart stellte nun klar, wie der Klub auf die Ausfälle reagieren wird.

Gegenüber der "Bild" informierte der 50-Jährige über die Personalplanungen des 1. FC Köln, nachdem vor allem der Ausfall von Stammspieler und Innenverteidiger Luca Kilian die Domstädter schwer getroffen hat.

Laut Baumgart sind trotz der Ausfälle der beiden Abwehrspieler "keine Nachverpflichtungen" geplant. "Wir sind breit genug aufgestellt, um die Ausfälle intern zu kompensieren", fügte der Köln-Coach hinzu.

Soll heißen: Statt sich extern noch einmal umzuschauen, rücken andere Effzeh-Spieler nun vermehrt in den Fokus. Auf der Innenverteidiger-Position dürfte das der Zeitung zufolge vor allem eine neue Bewährungschance für Jeff Chabot bedeuten. Der 24-Jährige lief bislang erst zweimal in der laufenden Bundesliga-Saison für die Kölner auf, stand seit August in einem Bundesliga-Spiel nicht mehr auf dem Platz.

Kilian droht monatelange Ausfallzeit

Neben dem 1,95-m-Abwehrhünen könnte sich auch Nikola Soldo neu aufdrängen. Der Sohn von Ex-Cheftrainer Zvonimir Soldo stand immerhin schon fünfmal in der laufenden Meisterschaft auf dem Rasen.

Nach ersten Untersuchungen vom Wochenende droht Innenverteidiger Killian eine Ausfallzeit von mehreren Monaten. Der 23-Jährige zog sich bei einer Grätsche wohl einen Muskelbündelriss zu, was eine Zwangspause mindestes bis März bedeuten dürfte.

Der gebürtige Dortmunder stand bisher in 13 der 15 Bundesliga-Begegnungen in der Startformation des 1. FC Köln, hatte sich schon in der Vorsaison als Stammspieler bei den Rheinländern etabliert.