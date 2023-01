Brisante Bilder von Reus-Berater aufgetaucht

IMAGO/Kirchner/Marco Steinbrenner

BVB-Star Marco Reus nimmt die Premier League ins Visier

Marco Reus lotet momentan seine Zukunftsoptionen aus. Der Kapitän von Borussia Dortmund befindet sich in seinem letzten Vertragsjahr. Der Berater des BVB-Profis wurde nun beim Spitzenspiel der Premier League gesichtet.

Dirk Hebel, der Reus' Interessen bereits seit langen Jahren vertritt, weilte am Samstag beim Derby zwischen Manchester United und Manchester City (2:1) im Old Trafford.

Bilder des Besuchs verbreitete die "Daily Mail" am Montag. Schaute sich Hebel einen potenziellen neuen Arbeitgeber seines Klienten an?

Die Gerüchteküche brodelte zuletzt heftig in Bezug auf Reus. Ernsthafte Verhandlungen mit dem BVB über einen neuen Vertrag gibt es bislang nicht. Seit dem Jahreswechsel darf er wegen seines auslaufenden Kontrakts mit möglichen Interessenten verhandeln.

Fragen über seine sportliche Zukunft blockte der 33-Jährige in der jüngeren Vergangenheit konsequent ab. "Dafür habe ich einen Berater, der sich um diese Dinge kümmert", so Reus gegenüber "Sky".

Abgang vom BVB eine Option für Marco Reus?

Einen BVB-Abschied schloss er nicht kategorisch aus. "Ich habe noch ein halbes Jahr Vertrag, das muss ich mir überlegen. Wir werden Gespräche führen und sehen, in welche Richtung es geht. Wir werden sehen, was die Zukunft bringt", so der gebürtige Dortmunder.

Zuletzt war Reus von englischen Medien bei Cristiano Ronaldos neuem Klub Al-Nassr in Saudi-Arabien gehandelt worden. Der portugiesische Superstar soll dort rund 200 Millionen Euro pro Jahr verdienen. Auch Reus dürfte ein fürstliches Gehalt winken, sollte er tatsächlich über einen Wechsel in die Wüste nachdenken.

"Es ist doch ganz normal, dass andere Vereine Interesse haben an einem Spieler wie Marco, dessen Vertrag in sechs Monaten ausläuft", hatte Hebel die Gerüchte gegenüber "Bild am Sonntag" kommentiert.

Reus habe zwar "immer betont, wie sehr der BVB ihm am Herzen liegt, aber auch, dass er weiter Fußball spielen will. Da ist es doch ganz normal, dass wir uns mit anderen Optionen beschäftigen müssen", so Hebel.