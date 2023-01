BVB-Keeper Kobel für den FC Bayern zu teuer?

IMAGO/Laci Perenyi

Wechselt BVB-Star Gregor Kobel zum FC Bayern?

Der FC Bayern soll auf der Suche nach einer langfristigen Torwart-Lösung ausgerechnet BVB-Schlussmann Gregor Kobel auf dem Zettel stehen haben. Jedoch könnte ein möglicher Transfer wohl letztlich am Geld scheitern.

Was läuft zwischen dem FC Bayern und Gregor Kobel von Borussia Dortmund?

Am Wochenende berichtete der "kicker", dass die Münchner den BVB-Keeper ins Visier genommen haben. Demnach sei schon eine "sanfte" Kontaktaufnahme zum Schweizer erfolgt. Ab 2024 könnte Kobel für den FC Bayern offenbar zu einem ernsthaften Thema werden.

Laut "Sky" beschäftigt sich der deutsche Rekordmeister tatsächlich mit dem 25-Jährigen. Wirklich heiß ist die Personalie aber angeblich nicht.

Da Kobel noch bis 2026 an den BVB gebunden ist, wäre er für den FC Bayern "derzeit und zeitnah viel zu teuer", urteilt der TV-Sender. Ernsthafte Sorgen müssen sich die Fans von Borussia Dortmund also noch nicht machen.

Kobel wurde in den vergangenen Monaten immer wieder mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht. Anfang Dezember betonte der Eidgenosse gegenüber "Sport1", dass solche Gerüchte für ihn nicht von Interesse seien. "Ich spiele für Dortmund und wir haben einiges vor mit dem BVB. Das ist alles, was mich interessiert", stellte Kobel damals unmissverständlich klar.

FC Bayern sucht Ersatz für Neuer

Beim FC Bayern wird aktuell ganz genau auf die Torhüter-Position geschaut. Manuel Neuer fehlt mit seiner schweren Unterschenkel-Verletzung noch bis zum Saisonende. Münchens Leihspieler Alexander Nübel wird in diesem Winter nicht an die Säbener Straße zurückkehren.

Somit sind die Augen nach wie vor auf Yann Sommer und Borussia Mönchengladbach gerichtet. Der 34-Jährige möchte in diesem Winter an die Isar wechseln. Gladbach stellt sich bezüglich eines Verkaufs bislang quer. Das Transferfenster hat noch bis Ende Januar geöffnet.