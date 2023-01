Matthäus erklärt: Sommer-Transfer "für alle ein Gewinn"

IMAGO

Sommer (li.) soll laut Matthäus (re.) unbedingt zum FC Bayern wechseln

Kurz vor dem Bundesliga-Start in die zweite Halbserie hat Lothar Matthäus über das dringlichste Thema beim FC Bayern gesprochen: die Torwart-Frage. Der TV-Experte hat sich dabei als großer Fan des derzeit verletzten Manuel Neuer geoutet und analysiert, warum der anstehende Transfer von Gladbachs Yann Sommer gleichzeitig ein Gewinn für die Münchner, für die Borussia und den Schweizer selbst wäre.

Während sich der FC Bayern im Poker mit Borussia Mönchengladbach weiter intensiv um Yann Sommer als Ersatz für den bis Saisonende ausfallenden Manuel Neuer bemüht, läuft nach aktuellem Stand alles darauf hinaus, dass am Freitag zum Münchner Auftakt bei RB Leipzig vorerst Neuer-Ersatz Sven Ulreich im Tor stehen wird.

"Ich finde, er ist ein guter Keeper und so jemand kann auch mal über sich hinauswachsen", lobte Lothar Matthäus den 34-Jährigen in seiner Kolumne bei "Sky". "Er hat in letzter Zeit immer gut gespielt, wenn Manuel ausgefallen ist, und er hat das Zeug dazu, auch monatelang ein toller Rückhalt zu sein", so der TV-Experte weiter.

Aber: Vermutlich wird Ulreich schon in Kürze von Sommer abgelöst, auch wenn die Gladbacher das jüngste Angebot der Münchner abgelehnt haben sollen. Für Matthäus unverständlich. Da sowohl der FC Bayern als auch die Fohlenelf-Verantwortlichen bis Ende Januar eine Einigung wollen, "sollten sie auch nicht allzu stur sein", betonte der 61-Jährige.

"Gladbach muss jetzt nicht darauf beharren, für einen so verdienten Spieler, der nur noch ein paar Monate Vertrag hat, jeden Euro herauszupressen", richtete Matthäus einen Appel an den Niederrhein, gefolgt von einem Aufruf in Richtung Isar: "Und die Bayern sollten an ihre hohen Ziele denken und nicht zu knausrig sein."

Matthäus: Für mich kann keiner Neuer beim FC Bayern ersetzen

Schlussendlich sei der Wechsel von Sommer nach München "für alle Beteiligten ein Gewinn", betonte Matthäus und erklärte: "Gladbach bekommt gutes und unerwartetes Geld für ihren Torwart der Zukunft. Bayern einen super Schlussmann für den leider verletzten Neuer und Sommer kann sich nach einer großartigen Zeit bei Gladbach den Traum erfüllen, Titel zu gewinnen."

Am Ende kann aber weder Ulreich noch Sommer noch irgendein anderer Keeper den Welttorhüter des Jahres 2020 ersetzen, jedenfalls wenn es nach Matthäus geht.

"Egal wer in den nächsten Wochen und Monaten im Tor sein wird, ist es einfach kein Manuel Neuer", schwärmte der 61-Jährige und setzte hinzu: "Ich bin so ein großer Fan von ihm, seinem Spiel und allem, was er in all den Jahren geleistet hat, dass ich hoffe, dass er bald wieder für Bayern und Deutschland spielt".