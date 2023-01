S04-Legende träumt offen von einer Schalke-Rückkehr

unknown

Emile Mpenza (r.) feierte mit dem FC Schalke zwei DFB-Pokalsiege

In der laufenden Bundesliga-Saison droht dem FC Schalke 04 der zweite Abstieg innerhalb von zwei Jahren. Sportlich ist die Lage vor dem Restart am Samstag bei Eintracht Frankfurt wieder einmal prekär, der Druck für die Königsblauen schon jetzt immens. Dabei hat Schalke noch immer zahlreiche Unterstützer, die dem Klub nichts mehr als den Klassenerhalt wünschen.

Einer, der dem Traditionsverein unmissverständlich seine Hilfe angeboten hat, ist der ehemalige Profi und Torjäger Emile Mpenza. Der Belgier stand einst zwischen 2000 und 2003 beim FC Schalke unter Vertrag, bestritt für die Knappen 79 Bundesliga-Spiele (28 Tore).

Seine Liebe zu Königsblau hält dabei bis heute an, wie Mpenza selbst in einem Interview mit "Sport1" betonte.

"An Schalke habe ich unglaublich gute Erinnerungen. Ich hatte eine sehr erfolgreiche Zeit als Spieler, wir haben zweimal den DFB-Pokal gewonnen. Ich habe während dieser Zeit aber auch viele tolle Menschen kennengelernt", schwelgt der heute 44-Jährige in besten Erinnerungen an seine erste Station in Deutschland. 2004/2005 spielte Mpenza außerdem noch für den HSV in der Bundesliga, 2014 beendete er seine aktive Fußballer-Karriere.

"Egal, ob es Spieler waren wie zum Beispiel Ebbe Sand, Gerald Asamoah, Funktionäre wie Rudi Assauer oder aber die sensationellen Fans von S04. Schalke war eine ganz besondere Station in meiner Karriere. Ich habe nur beste Erinnerungen, die Liebe der Fans war magisch", so der nostalgische Ex-Torjäger, der mit Ebbe Sand einst ein kongeniales Sturm-Duo bildete.

Mpenza träumt von einer Rückkehr zum FC Schalke 04

Der FC Schalke sei für Mpenza wie seine eigene Familie gewesen, eine Dauerkarte für die Heimspiele besitzt er laut eigener Aussage noch bis heute.

Für den 57-fachen belgischen Nationalspieler steht dabei auch fest, wie dem Verein weitergeholfen werden könnte, um sich aus der sportlich äußerst gefährlichen Situation als Tabellenletzter zu befreien: "Ich denke, dass man alte Hasen in den Verein einbinden muss, um Stabilität zu haben, mit mehr DNA im Verein. Schalke braucht wieder Identifikationsfiguren im Klub, die die Fans kennen, mit denen sie sich auch identifizieren können. Das ist in den vergangenen Jahren leider etwas verlorengegangen."

Mpenza machte gar keinen Hehl daraus, dass er dabei auch an seine eigene Person denkt, um den Gelsenkirchenern wieder nachhaltig auf die Beine zu helfen: "Oh ja, sehr gerne sogar. Wenn es eine Möglichkeit gibt, würde ich gerne helfen. Ich bin immer offen. Wenn Schalke meine Hilfe benötigt, helfe ich sofort. Ich träume von einer Rückkehr zu Schalke."

In welcher Funktion er sich am ehesten bei seinem Herzensverein sehen würde, ließ der Ex-Profi dabei offen. Aktuell arbeitet er an seiner UEFA-A-Trainerlizenz.