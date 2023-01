Kommt dieser Bundesliga-Star doch im Winter zu Hertha BSC?

IMAGO/Markus Fischer

Florian Niederlechner (r.) soll zu Hertha BSC wechseln

Mit Florian Niederlechner hat Fußball-Bundesligist Hertha BSC einen Wunschspieler verpflichtet. Der Routinier wechselt nach derzeitigem Stand im kommenden Sommer vom FC Augsburg ablösefrei nach Berlin. Laut eines jüngsten Medienberichts arbeitet die Hertha aber derzeit mit Hochdruck daran, Niederlechner schon in diesem Winter zu bekommen.

Wie "Sky" vermeldete, soll der 32-Jährige unbedingt noch in diesem Monat in die Hauptstadt wechseln und Hertha BSC im laufenden Abstiegskampf verstärken.

Die Personalie hat große Brisanz, spielt Niederlechner derzeit doch noch für den direkten Abstiegskonkurrenten aus der Fuggerstadt. Den FC Augsburg trennt als Tabellen-14. nur ein einziger Punkt vom 15. aus Berlin.

Nach Informationen des TV-Senders hatte der FC Augsburg bis zuletzt die Wechselfreigabe verweigert, um ein Abwandern eines seiner besten Torjäger zu einem direkten Wettbewerber noch in der laufenden Saison zu verhindern.

Niederlechner steht aktuell bei vier Saisontoren

Mit den jüngsten Transfers hat sich der FC Augsburg nun aber eine andere Ausgangslage geschaffen. Mit den Verpflichtungen von Dion Drena Beljo und Kelvin Yeboah haben sich die bayrischen Schwaben neue Offensiv-Optionen gesichert. Ein Abgang des wechselwilligen Florian Niederlechners wäre somit eher zu verkraften.

Nachdem die Berliner im offenen Wechselfenster bereits Davie Selke in Richtung 1. FC Köln verloren haben und sich Chidera Ejuke am Knie verletzte, steht ein Offensiv-Transfer noch immer ganz weit oben auf der Agenda von Sportvorstand Fredi Bobic. Eine allzu hohe Ablösesumme würde für Wunschakteur Niederlechner nicht fällig werden.

Florian Niederlechner hat in seiner Profi-Karriere über 320 Pflichtspiele in der Bundesliga, 2. Bundesliga und 3. Liga bestritten und dabei knapp 100 Treffer erzielt. In der laufenden Bundesliga-Saison ist er mit vier Treffern hinter Ermedin Demirovic (fünf Tore) wieder der torgefährlichste FCA-Angreifer.