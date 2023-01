Erling Haaland: Der Spieler, den Pep Guardiola nie wollte?

IMAGO/Martin Rickett

Ex-BVB-Star Erling Haaland und Manchester City erleben momentan ein kleines Tief

Es mutet kurios an: In seinen ersten 24 Einsätzen für Manchester City hat der frühere BVB-Torjäger Erling Haaland unfassbare 27 Treffer erzielt - und doch wird die Rolle des Norwegers bei den Sky Blues neuerdings hinterfragt.

Nach der jüngsten 1:2-Niederlage im Stadtderby droht bei Manchester City die Stimmung zu kippen, zu wechselhaft waren die Resultate in den vergangenen Pflichtspielen.

Trotz Führung gegen United verloren zu haben, wenn auch unter höchst umstrittenen Umständen, hat nicht nur intern für dicke Luft gesorgt.

Acht Punkte Rückstand in der Premier League auf Überraschungs-Tabellenführer FC Arsenal entsprechen ebenso wenig den riesigen Ansprüchen des Titelverteidigers wie das peinliche Aus im League Cup gegen Underdog FC Southampton.

Plötzlich stehen Starcoach Pep Guardiola und seine Schützlinge in der Kritik. Erstaunlich schlecht kommt dabei der eigentlich so treffsichere Sommer-Neuzugang Erling Haaland weg.

Hamann fand Manchester City ohne Ex-BVB-Star Haaland "besser"

Vom "Daily Mirror" wurde der ehemalige BVB-Angreifer nach der Derbypleite gar als einer der "Loser des Spiels" abgewatscht. Haaland hatte in 90 Minuten auf dem Rasen nur 19 Ballkontakte und zwei Torschüsse gesammelt.

"Nach seinem sensationellen Start in die Saison ist Haaland in den letzten Wochen außer Tritt geraten und hat das Derby mit der dritten enttäuschenden Leistung in Folge beendet", schrieb das Boulevard-Blatt.

Deutschlands ehemaliger Nationalspieler Dietmar Hamann teilte das negative Presseecho. Manchester City sei ohne den Norweger "das bessere Team" gewesen, urteilte der frühere Liverpool-Star via Twitter.

Man City was a better team without Haaland, even if he scores 40 goals this season — Didi Hamann (@DietmarHamann) 14. Januar 2023

Via "Sky" legte der 49-Jährige wenig später nach. "Egal, wie viele Tore er geschossen hat und egal, ob er am Ende der Saison 40 Treffer auf seinem Konto haben wird", die Sky Blues seien ohne Haaland stärker, so Hamann.

Der bullige Stoßstürmer nehme der Mannschaft "durch seine Präsenz einen großen Teil ihrer Stärke", womit Hamann auf die unberechenbare Offensive des englischen Meisters anspielte.

Für Haaland habe Guardiola seine "Philosophie ein Stück weit aufgebeben", dabei sei er "eigentlich genau der Spieler", den der Katalane "nie wollte". Die Folge: ManCity sei mittlerweile "leichter auszurechnen".

Manchester City von Erling Haaland (zu) abhängig?

Ob Hamanns Zweifel an Haalands Wirkung auf Manchester City berechtigt sind, sei dahingestellt. Fakt ist aber, dass das Team lange nicht mehr so abhängig von einem einzelnen Spieler war.

Denn: Trifft der Goalgetter nicht, bekommen auch die Citizens Problem. Aus den 16 Begegnungen, in denen Haaland ein- oder mehrfach zustach, holte der erfolgsverwöhnte Klub 13 Siege und drei Remis. In den acht Partien ohne Tor des Zielspielers setzte es dagegen fünf Niederlagen bei zwei Siegen und einem Unentschieden.

Eine gewisse Abhängigkeit von Weltklasse-Akteuren ist ansich nichts Ungewöhnliches, auch nicht für ManCity. In jüngerer Vergangenheit stachen auch andere Profis aus dem weltweit womöglich besten Kader einer Vereinsmannschaft noch einmal heraus, allen voran Mittelfeld-Taktgeber Kevin De Bruyne. Man hatte jedoch nie das Gefühl, dass Teamkollegen durch Top-Leistungen des Belgiers gehemmt wurden.

Ebendies scheint Hamann bei Haaland allerdings zu befürchten.

Guardiola über Haaland: "Wir müssen ihn öfter finden"

Ganz so dramatisch wie von einigen Seiten dargestellt ist die Situation für Haaland und Manchester City dann aber doch nicht.

Acht Punkte auf Arsenal sind bei noch zwei ausstehenden direkten Duellen aufzuholen, in der Champions League wartet mit RB Leipzig zudem ein zwar spielstarker, aber qualitativ klar unterlegener Gegner. Und die nationalen Pokalwettbewerbe spielen in der Gesamtwahrnehmung des Klubs ohnehin eine untergeordnete Rolle.

Der amtierende Meister täte gleichwohl gut daran, die jüngste Ergebniskrise so schnell wie möglich zu beenden und Haaland wieder besser ins eigene Spiel zu integrieren - am besten schon im Nachholspiel gegen Tottenham Hotspur am Donnerstag (ab 21:00 Uhr im LIVE-Ticker).

Haalands Einbindung sei ein "Prozess", stellte Pep Guardiola klar. "Wenn die Gegner sich im Sechzehner festsetzen, ist das natürlich schwer", betonte der Teammanager, gestand aber ein: "Wir müssen ihn öfter finden."

Worte wie Wasser auf Dietmar Hamanns Mühlen.

Heiko Lütkehus