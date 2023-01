Pikanter Bayern-Tausch mit RB Leipzig "denkbar"?

IMAGO/Hussein Ibrahim/M.i.S.

Marcel Sabitzer (l.) könnte den FC Bayern im Sommer verlassen

Nach Ansicht von Reporter-Legende Marcel Reif könnte es nach der Saison im Mittelfeld des FC Bayern zu einem aufsehenerregenden Spieler-Tausch kommen.

Sollte Konrad Laimer im Sommer wie erwartet ablösefrei von RB Leipzig zum deutschen Rekordmeister wechseln, sei eine Rückkehr von Marcel Sabitzer zu den Sachsen "denkbar", erklärte der Journalist in der "Bild"-Sendung "Reif ist live".

Sabitzer habe sich beim FC Bayern zwar "stabilisiert", sagte Reif. Der ehemalige RB-Kapitän sei aber "immer noch nicht auf dem Niveau, wie von allen gewünscht und von ihm am meisten".

2021 waren immerhin 15 Millionen Euro für Sabitzer von München nach Leipzig geflossen. Unumstrittene Stammkraft ist der 28 Jahre alte Österreicher jedoch nicht.

FC Bayern: Angebot im Mittelfeld "dick"

Im Falle eines Laimer-Transfers sei das Angebot im Mittelfeld der Münchner "dick", konstatierte Reif. "Das ist ein bisschen viel."

Auch Spieler wie der niederländische Sommer-Neuzugang Ryan Gravenberch seien schließlich auf Spielpraxis aus. "Die holst du ja nicht für ein volles Mannschaftsfoto. Und wenn dann nichts kommt, muss man sich womöglich von dem ein oder anderen trennen."

Das könnte Konrad Laimer dem FC Bayern bringen

Eine Verpflichtung Laimers, der schon vor der laufenden Spielzeit heiß beim FC Bayern gehandelt wurde, ergibt laut Reif dennoch Sinn.

"Er hat das, was die anderen nicht so haben. Er will nicht Weltfußballer werden, aber sorgt für Ordnung. Er spielt den Sechser so, wie man den Sechser früher mal gespielt hat. Solche Spieler brauchst du", sagte der 73-Jährige.

Laimers Vertrag bei RB Leipzig läuft aus. Zuletzt verdichteten sich die Anzeichen für einen Wechsel zum FC Bayern. Sabitzers österreichischer Landsmann soll dort laut Transfer-Experte Fabrizio Romano einen Fünfjahresvertrag bis 2028 unterschreiben.

Der neue RB-Sportdirektor Max Eberl hatte zwar zuletzt angekündigt, um Laimer "kämpfen" zu wollen. Von Erfolg dürften diese Bemühungen aber nicht gekrönt sein.