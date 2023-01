Eishockey-Legende siegt bei Turnier mit Bayern-Star Müller

IMAGO/Ulrich Wagner

Thomas Müller war bei dem Charity-Event auf dem Nockherberg auch wieder dabei

Seit nunmehr neun Jahren veranstalten der TV-Moderator Michael Leopold und Nationalspieler Thomas Müller vom FC Bayern ein Charityevent auf dem Münchner Nockherberg. Bei einem großen Schafkopf-Turnier wird Geld für den guten Zweck erspielt, außerdem gab es eine Wildcard für die Schafkopf-Weltmeisterschaft zu gewinnen. Den Turniersieg sicherte sich dieses Mal eine deutsche Sportlegende.

Bayern-Star Thomas Müller selbst präsentierte am Dienstag seinen über zwölf Millionen Instagram-Followern den Sieger des Turniers vom vorangegangenen Montag.

Die deutsche Eishockey-Legende Hans Zach erspielte sich bei dem beliebten bayrischen Kartenspiel den Siegerpokal und die Wildcard für die Schafkopf-WM, die in diesem Jahr vom 5. bis 7. Mai in Cham stattfinden wird.

Was aus einer lockeren Wette heraus entstand, ist mittlerweile zu einem beachtlichen Charity-Event geworden. 2014 verlor TV-Moderator Michael Leopold eine Golf-Wette gegen Thomas Müller. Als Einsatz musste er die erste Ausgabe eines Schafkopf-Turniers organisieren, deren Erlöse für den guten Zweck gespendet werden.

Thomas Müller gratuliert Eishockey-Legende Hans Zach

Die Veranstaltung ging somit bereits in ihr zehntes Jahr. In diesem Jahr kamen beachtliche 72.000 Euro als Spendensumme an die Nicolaidis YoungWings Stiftung zusammen, wie Bayern-Star Müller bekanntgab.

Das Urgestein des FC Bayern selbst zeigte sich mit dem Event einmal mehr sehr zufrieden: "Gratulation an den Sieger, den Alpenvulkan und Eishockey-Trainerlegende Hans Zach. Ein herzliches Dankeschön an [...] alle Teilnehmer, die mit voller Leidenschaft für dieses bayerische Kartenspiel am Start waren. Es war mal wieder grandios!"

Hans Zach ist ebenso wie Thomas Müller selbst seit vielen Jahren leidenschaftlicher Schafkopf-Spieler. Der 73-Jährige war jahrzehntelang als Eishockey-Trainer in der DEL sowie für die deutsche Nationalmannschaft tätig.

Im kommenden Jahr soll es die nächste Ausgabe des Charity-Schafkopfturniers von Michael Leopold und Thomas Müller geben.