Bayern-Mitspieler: Musiala muss "klaren Kopf behalten"

IMAGO/kolbert-press/Ulrich Gamel

Nehmen den Ligabetrieb mit dem FC Bayern wieder auf: Jamal Musiala und Alphonso Davies

Jamal Musiala hat mit dem FC Bayern München Großes vor, auch er selbst träumt längst davon, einmal der beste Fußballer der Welt zu sein. Sein Mitspieler Alphonso Davies weiß, wie der DFB-Star dorthin kommen könnte.

Jamal Musiala formuliert wenige Tage vor dem Wiederbeginn der Bundesliga-Saison seine Ziele mit dem FC Bayern. "Ich möchte einfach so viele Titel wie möglich gewinnen und der Mannschaft so gut es geht helfen", sagte er bei einem Sponsoren-Termin mit dem Automobilbauer Audi.

Als Spieler, so der 19-Jährige, möchte er "besser werden und von anderen lernen". Irgendwann, das hatte Musiala am Rande der vergangenen Weltmeisterschaft preisgegeben, will er dann auch den Ballon d'Or gewinnen.

Dass der Offensivspieler in Zukunft zum besten Spieler der Welt gekürt werden kann, steht für seinen Bayern-Kollegen Alphonso Davies außer Frage. "Jamal beeindruckt mich sehr. Er ist noch so jung und hat schon so eine Motivation und einen Ehrgeiz - das ist beeindruckend zu sehen", sagte der Kanadier beim Sponsoren-Termin.

FC Bayern: Davies will "gesund bleiben"

"Nach oben hin gibt es für ihn keine Grenzen", stellte Davies klar, fügte dann zugleich aber hinzu, was Musiala bis dahin noch fehlt: "Er muss nur hart arbeiten und einen klaren Kopf behalten. Dann wüsste ich nicht, warum er nicht in Zukunft einer der Besten auf seiner Position sein könnte."

Davies' Ziel sei es derweil, zunächst einmal für den Rest der Saison "gesund zu bleiben, um das Team bestmöglich zu unterstützen". Mit dem FC Bayern strebt der Linksverteidiger an, "so viele Spiele wie möglich" zu gewinnen und die Meisterschaft zu holen. "Das gilt auch für den Pokal und die Champions League. Das ist das Ziel für uns alle und auch für die Fans bis zum Saisonende. Wir werden unser Bestes geben, um unsere Träume wahr werden zu lassen."

Mit großem Selbstvertrauen geht auch Musiala in den Rest der Saison. "Wir werden in die Spiele mit großem Selbstvertrauen gehen. Wir wissen, was wir im Stande sind zu leisten", sagte der Bayern-Star vor dem Spiel am Freitagabend bei RB Leipzig (20:30 Uhr).