"Im Sommer weg": Füllkrug-Wechsel wird immer konkreter

IMAGO/Maik Hölter/TEAM2sportphoto

Niclas Füllkrug kann sich einen Wechsel nach Gladbach vorstellen

Nach einer bislang überragenden Hinrunde und einer WM, bei der er einer der wenigen Lichtblicke in der deutschen Nationalmannschaft war, ist Niclas Füllkrug derzeit der wohl begehrteste Spieler im Kader von Werder Bremen. Einen Abgang noch in diesem Winter oder nach Ende dieser Spielzeit wollte der Torjäger zuletzt nicht ausschließen. Eine Experten-Analyse hat jetzt sechs mögliche Optionen für einen Wechsel des DFB-Stars ermittelt.

Für Werder Bremen kommt Niclas Füllkrug bislang auf beachtliche zehn Treffer in gerade einmal 14 Bundesliga-Einsätzen. Damit ballerte sich der 29-Jährige in den Fokus von Bundestrainer Hansi Flick, der den Stürmer für die Weltmeisterschaft in Katar nominiert. Und auch dort machte Füllkrug mit zwei Toren in drei Einsätze direkt auf sich aufmerksam.

Obwohl der Torjäger in Bremen noch einen gültigen Vertrag bis 2025 besitzt, wird ein Wechsel immer wahrscheinlicher. Nach "Sky"-Information ist ein Transfer im Winter eher auszuschließen, aber "spätestens im Sommer ist er weg", prophezeite Experte Florian Plettenberg.

Nach Informationen des Pay-TV-Senders plant Füllkrug dann den nächsten Karriereschritt, um seinen Platz in der Nationalmannschaft zu festigen und einen hochdotierten Vertrag bei einem Top-Klub zu unterschreiben. Doch welcher Verein hat die finanziellen Mittel, um den Stürmer für rund 15 bis 20 Millionen Euro zu verpflichten?

Gladbach, BVB und Eintracht Frankfurt eine Option für Füllkrug?

Dazu haben die Datenexperten von "CREATEFOOTBALL" eine Liste mit sechs Vereinen aufgestellt, welche eine solche Ablöse aufbringen könnten und zudem einen Zielspieler wie Füllkrug suchen.

Neben den internationalen Kandidaten AC Florenz, Leicester City und Brighton & Hove Albion gelten mit Eintracht Frankfurt, dem BVB und Borussia Mönchengladbach auch drei Bundesligisten als mögliche Transfer-Optionen für den Knipser.

Während ein Wechsel zur Eintracht oder nach Dortmund derzeit reine Spekulation ist, scheint die Spur zu Borussia Mönchengladbach deutlich heißer: "Wir hören, dass Gladbach auch eine Option für Füllkrug sein könnte", sagte Transfer-Insider Plettenberg.

Nach Ansicht des Bremers sei der Klub vom Niederrhein "ein geiler Verein", der 2018 zudem bereits konkretes Interesse zeigte. Damals lehnte Hannover 96 einen Deal jedoch ab.

Zudem würde der Spielstil der Fohlen unter Coach Daniel Farke dem großgewachsenen Neuner zu Gute kommen. Ob die Borussia allerdings eine achtstellige Ablöse für den Nationalspieler aufbringen könnte, ist fraglich.