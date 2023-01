Adeyemi über den BVB: "Das hat man nicht überall"

IMAGO/Kirchner/Marco Steinbrenner

Karim Adeyemi spielt seit letztem Sommer beim BVB

Karim Adeyemi hat über seinen schwierigen Start bei Borussia Dortmund gesprochen. Der Angreifer, der im vorherigen Sommer von RB Salzburg zu Borussia Dortmund kam, früh in der Saison durch eine Verletzung gestoppt wurde und dann nicht mehr so richtig ins Team fand, hat laut eigener Aussage "etwas nachzuholen". Immerhin: Seine Mannschaft bietet offenbar beste Voraussetzungen dafür.

Lediglich 883 Spielminuten, aufgeteilt auf 18 wettbewerbsübergreifende Einsätze, zwei Tore und keine Vorlage: so hatte sich Karim Adeyemi seine ersten gut sechs Monate bei Borussia Dortmund wohl nicht vorgestellt.

Noch in der letzten Saison hatte der vielseitige Offensivmann mit 23 Toren und neun Vorlagen in 44 Einsätzen bei Red Bull Salzburg überzeugt, traf sowohl in der Champions League als auch in der österreichischen Bundesliga. Im deutschen Oberhaus hingegen setzte ihn schon im ersten Spiel gegen Bayer Leverkusen nach etwa der Hälfte der ersten Halbzeit eine Verletzung am Zeh Schachmatt, die sich als langwierig herausstellen sollte.

"Am Anfang war es sehr unglücklich. Man wünscht sich natürlich, dass man zu einem neuen Verein kommt und es sofort passt. Aber es gibt so Tage und Monate, wo nicht alles glattläuft", blickte Adeyemi im Podcast des BVB zurück und fügte an: "Damit musste ich erst mal klarkommen."

Adeyemi lobt "Chemie" beim BVB

Erst im Herbst fand der Flügelspieler unter Trainer Edin Terzic wieder mehr Berücksichtigung. "Man kann es auf die Verletzung schieben, darauf, dass ich neu gekommen bin und nicht direkt perfekt in die Mannschaft gepasst habe", sagte der 20-Jährige zu seinem holprigen Start.

2023 soll nun alles besser werden. "Ich habe etwas für die letzten sechs Monate nachzuholen. Ich will richtig in Dortmund ankommen und der Mannschaft helfen", sagte er. Helfen sollen ihm dabei auch seine Kollegen. "Wir haben eine geile Truppe. Uns macht die Teamchemie aus, das hat man nicht überall", verriet der deutsche Nationalspieler und setzte mit Bezug auf das gute Klima beim Tabellensechsten hinzu: "Jeder versteht sich mit jedem."