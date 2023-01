Voting: Wer soll Manuel Neuer beim FC Bayern ersetzen?

IMAGO/Elmar Kremser/SVEN SIMON

Manuel Neuer vom FC Bayern wird vorerst nicht mehr zwischen den Pfosten stehen

BVB-Keeper Gregor Kobel, PSG-Routinier Keylor Navas, Bayern-Leihgabe Alexander Nübel oder jemand anderes? Im großen sport.de-Voting wollen wir wissen: Welchen Torhüter sollte der FC Bayern holen, um Manuel Neuer zu ersetzen?

Der Torhüter der deutschen Nationalmannschaft hatte sich nach dem Aus bei der Weltmeisterschaft in Katar beim Skifahren das Bein gebrochen und fällt wohl für den Rest der Saison aus.

Cheftrainer Julian Nagelsmann hatte Hasan Salihamidzic und Oliver Kahn in der "T-Frage" zuletzt deutlich unter Druck gesetzt: "Ich glaube, jeder sieht unsere Torwart-Situation. Wir brauchen einen, das steht außer Frage. Nehmen wir den fiktiven Fall, Ulle reißt sich nächste Woche das Innenband. Was machen wir dann? Dann muss ein ganz junger Torwart, der heute sein erstes Spiel gemacht hat, in der Champions League und der Bundesliga spielen. Da fragt sich jeder: Seid ihr noch ganz dicht? Warum holt ihr keinen Torwart?"

Gladbach und Monaco stellen sich quer

Doch bisher scheiterten die Verantwortlichen bei all ihren Optionen. Alexander Nübel bleibt wohl in Monaco. Gladbach lehnte nach Informationen der "Bild" zuletzt ein viertes Angebot des FC Bayern für Yann Sommer ab.

Ebenfalls gehandelt wurden in den vergangenen Wochen Keylor Navas von Paris Saint-Germain, BVB-Torhüter Gregor Kobel, Marokkos WM-Held Bono vom FC Sevilla, Kroatiens "Elfmeterkiller" Dominik Livakovic von Dinamo Zagreb oder Ex-Bayern-Torwart Christian Früchtl, der im Sommer zu Austria Wien wechselte. Oder muss es am Ende doch wieder Sven Ulreich richten?

Als sich Manuel Neuer 2017/2018 gleich zweimal den Mittelfuß brach, war der Ersatzkeeper der Münchener zur Stelle und übernahm den Posten seines Kollegen.

