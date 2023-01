Überraschende Torwart-Kehrtwende beim FC Bayern?

IMAGO/Nicola Ianuale

Guglielmo Vicario soll Kandidat beim FC Bayern sein

Der FC Bayern will den verletzten Manuel Neuer durch Yann Sommer ersetzen. Jedoch blockt Borussia Mönchengladbach die Münchner Offerten bislang ab. Nun wird ein anderer Torwart-Kandidat beim deutschen Rekordmeister gehandelt.

Zaubert der FC Bayern eine andere Lösung für die Torhüter-Position aus dem Hut?

Laut der italienischen Zeitung "La Repubblica" ist der Fußball-Bundesligist an Guglielmo Vicario vom FC Empoli interessiert. Demzufolge bietet der FC Bayern 15 Millionen Euro für den Schlussmann an. Der italienische Erstligist soll aber über 20 Millionen Euro für den 26-Jährigen fordern.

Vicario hat in der laufenden Saison bislang 19 Pflichtspiele für den FC Empoli absolviert. Im vergangenen Sommer wurde der Keeper erstmals für die italienische Nationalmannschaft nominiert.

Priorität hat beim FC Bayern aber weiterhin eine Verpflichtung von Yann Sommer. Doch noch spielt Gladbach nicht mit. Die Münchner sollen bereits mit mehreren Angeboten am Niederrhein abgeblitzt sein.

FC Bayern mit "Plan B" in der Hinterhand?

Laut "Sky"-Reporter Florian Plettenberg hat der FC Bayern deshalb einen "Plan B" in der Hinterhand. Einen konkreten Namen nennt der Journalist in diesem Zusammenhang nicht.

Fakt ist: Bis Ende Januar bleibt dem FC Bayern noch Zeit, um auf die schwere Verletzung von Manuel Neuer zu reagieren.

Nagelsmann wird deutlich

"Jeder sieht doch die Torwart-Situation. Wir müssen sowieso einen Torwart holen, das steht außer Frage", sagte Cheftrainer Julian Nagelsmann am Wochenende.

"Wir machen jetzt mal den fiktiven Fall: Der Ulle reißt sich nächste Woche das Innenband. Was machen wir dann? Dann muss ein ganz junger Torwart, der heute sein erstes Spiel gemacht hat, in der Champions League und in der Bundesliga spielen. Dann sagt jeder, seid Ihr noch ganz dicht, warum holt Ihr keinen Torwart?", so der 35-Jährige.