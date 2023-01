Hier läuft RB Leipzig vs. FC Bayern live im Free-TV

IMAGO/Markus Ulmer

Zuletzt trafen der FC Bayern und RB Leipzig im Supercup 2022 aufeinander

Am Freitagabend hat das lange Warten endlich ein Ende. Mit dem Spitzenspiel RB Leipzig gegen den FC Bayern startet die Bundesliga in das neue Kalenderjahr. Ab 20:30 Uhr eröffnen die Roten Bullen und der deutsche Rekordmeister den 16. Spieltag. Als besonderes Schmankerl für alle Fußball-Fans wird die Partie live im Free-TV übertragen.

Sportlich geht es zum Bundesliga-Restart in der Red-Bull-Arena direkt in die Vollen. Der amtierende DFB-Pokalsieger und Tabellendritte RB Leipzig will am Freitagabend unbedingt gegen den FC Bayern gewinnen, um den Rückstand in der Tabelle von sechs Zählern auf drei zu halbieren.

Sollte den Sachsen der Heimsieg gegen den Spitzenreiter gelingen, würde dies den Startschuss für ein heißes Meisterschaftsrennen im Frühjahr 2023 bedeuten.

Auf der anderen Seite bietet sich für die Münchner die perfekte Gelegenheit, einen unmittelbaren Konkurrenten auf dem Weg zur elften Deutschen Meisterschaft in Serie bereits vorentscheidend auf Distanz zu halten. Im Falle eines Auswärtssiegs in Leipzig würde die Mannschaft von Cheftrainer Julian Nagelsmann den Vorsprung auf RB auf satte neun Zähler ausbauen.

Wo wird das Topspiel RB Leipzig gegen FC Bayern live im Fernsehen und Stream gezeigt?

Hier läuft RB Leipzig vs. FC Bayern live im TV und Stream