Youngster verlässt Borussia Mönchengladbach

IMAGO/Revierfoto

Gladbach-Talent Rocco Reitz spielt erneut bei St. Truiden

Borussia Mönchengladbach hat Mittelfeld-Youngster Rocco Reitz erneut an den belgischen Erstligisten VV St. Truiden verliehen. Der 20-Jährige schnürt bereits 2021/22 die Schuhe für den Klub, bei dem unter anderem Ex-BVB-Star Shinji Kagawa unter Vertrag steht.

"Rocco ist mit dem Wunsch auf uns zugekommen, erneut an St. Truiden verliehen zu werden. Für ihn ist es wichtig, regelmäßig zu spielen. Bei uns hätte er im weiteren Verlauf dieser Saison aufgrund der großen Konkurrenz im defensiven Mittelfeld aber voraussichtlich nur wenig Spielanteile bekommen. Deshalb haben wir seinem Wunsch entsprochen und uns gemeinsam dazu entschieden, dass er erneut nach Belgien geht, wo er sich bereits in der vergangenen Spielzeit in einer guten Liga beweisen konnte", bestätigte Gladbachs Sportdirektor Roland Virkus den Deal auf der Vereinshomepage der Fohlen.

In der Saison 2021/22 hatte Reitz für St. Truiden bereits 24 Pflichtspiele absolviert und zwei Treffer erzielt. Nach seiner Rückkehr an den Niederrhein brachte es der ehemalige deutsche Juniorennationalspieler allerdings nur auf zwei Kurzeinsätze. In Belgien will er nun wieder regelmäßig sein Können unter Beweis stellen.

Deutschen Fußballfans dürften beim Blick auf den Kader von St. Truiden einige Spieler ins Auge stechen, die alles andere als unbekannt sind.

BVB-Meisterheld und Co. kicken bei VV St. Truiden

Neben dem einstigen Dortmunder Meisterhelden Kagawa stehen der ehemalige BVB-II-Spieler Mory Konaté, Toni Leistner, (unter anderem 1. FC Köln, Dynamo Dresden, Union Berlin und dem Hamburger SV), Robert Bauer (unter anderem Werder Bremen und 1. FC Nürnberg), Fatih Kaya (Mainz-Jugend und FC Ingolstadt) sowie Shinji Okazaki (VfB Stuttgart und 1. FSV Mainz 05) in Belgien unter Vertrag.

Im belgischen Oberhaus belegt VV St. Truden nach 20 Spielen den achten Rang. Zuletzt legte man allerdings eine klaren Aufwärtstrend an den Tag und verlor nur eines der letzten sieben Spiele.