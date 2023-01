Deshalb war der BVB kein Bayern-Konkurrent

IMAGO/TEAM2sportphoto

Wie startet Edin Terzic mit dem BVB ins Jahr 2023?

Mit der Rückkehr von Edin Terzic und der Verpflichtung hochkarätiger Neuzugänge wollte der BVB wieder ein ernsthafter Bayern-Jäger sein. Das Gegenteil war der Fall: Geschwächt durch Verletzungen und eigenes Unvermögen läuft Borussia Dortmund den eigenen Ansprüchen meilenweit hinterher. Der vermeintlich neue BVB wirkte vor der langen Pause wie eine schlechtere Kopie des Vorjahres.

Im Sommer 2022 ließ sich der BVB zurecht feiern. Mit Nico Schlotterbeck hatte man eines der größten Innenverteidiger-Talente des Landes nach Dortmund gelockt. Und mit Niklas Süle sogar ablösefrei einen gestandenen Abwehrmann verpflichtet, der sich bei den Bayern nicht mehr wert geschätzt fühlte. Würden damit alle Defensivprobleme der Vergangenheit angehören? Ein Irrglaube.

Offensiv sah man sich mit Sébastien Haller als Haaland-Ersatz und Mega-Talent Karim Adeyemi ebenso bestens aufgestellt. Die bittere Geschichte um Haller ist bekannt und war für den BVB natürlich nicht planbar. Fakt ist: Im Angriff machte die Borussia in der vergangenen Saison aus wenig sehr viel, in der laufenden Spielzeit ließ man diese Effektivität viel zu oft vermissen.

Tore Mangelware beim BVB

Mit 25 Treffern erzielte die Borussia fast nur halb so viele Tore an den ersten 15 Spieltagen wie der FC Bayern (49). Für die Elf von Edin Terzic war dies die schwächste Ausbeute zu diesem Zeitpunkt seit 2014/15, in der man sich zwischenzeitlich in akuter Abstiegsgefahr befand.

Doch lag es nur am Ausfall von Haller? Das lässt sich schwer beziffern. Der BVB hatte sogar leicht mehr Abschlüsse pro Partie (14) als in der Vorsaison, allerdings klafft im Vergleich mit 2021/22 eine signifikante Lücke in Sachen Effektivität. Die Chancenverwertung von 15 Prozent ist nur Liga-Mittelmaß, hier war man vor einem Jahr die Nummer eins in der Bundesliga (24,5 Prozent).

Blickt man auf die Expected Goals, die vor allem die Schusspositionen berücksichtigt und bewertet, ist der Unterschied ebenfalls frappierend. Unter Terzic liegt Dortmund zwar im Soll - 25 Tore waren laut diesem Parameter erwartbar gewesen, 25 Tore erzielte man auch. In der Vorsaison war Schwarz-Gelb bei den Expected Goals schlichtweg überragend: Mit 85 Saisontreffern lag man in der Endabrechnung ganze 16 Tore über der zu erwarteten Anzahl an Toren (69). Einen gehörigen Anteil an der Effektivität hatte ein gewisser Erling Haaland.

Zur Wahrheit gehört aber auch, dass Neuzugang Adeyemi in der Bundesliga bis dato total floppte: Kein einziges Tor erzielte der deutsche Nationalspieler in der Liga. Genauso erging es Donyell Malen, der in seiner zweiten BVB-Saison richtig durchstarten wollte. Fehlanzeige.

Im Rückwärtsgang weiter nur Mittelmaß

In der Vergangenheit fielen die offensichtlichen Mängel in der Rückwärtsbewegung aufgrund der herausragenden Offensivleistungen oft nicht ins Gewicht. In dieser Saison fallen die Tore nicht wie am Fließband, deshalb rückt die Defensivarbeit wieder in den Fokus. Und hier konnte Edin Terzic trotz neuem Personal bisher keine Abhilfe leisten. Der BVB ließ bis zur WM-Pause sogar im Schnitt mehr Schüsse pro Spiel zu (12,5) als in der Spielzeit zuvor (10,9). Dass der BVB dabei nur 21 Gegentore kassierte, hatte der Trainer auch Torhüter Gregor Kobel, der neuerdings mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht wird, zu verdanken. Der Schweizer parierte 73 Prozent der generischen Schüsse und zählte zu den Top-Torhütern der Liga.

Das Muster der Gegentore liegt nicht etwa - wie häufig in der Vergangenheit - bei schlecht verteidigten Standardsituationen. Bei ruhenden Bällen hat sich die BVB-Defensive sogar verbessert: Kassierte Schwarz-Gelb in der Saison 2020/21 noch 37 Prozent der Gegentreffer auf diese Weise, sank die Quote auf 29 Prozent in der Vorsaison und nur 19 Prozent in der laufenden Spielzeit. Im Umkehrschluss sind es natürlich mehr Gegentore aus dem Spiel heraus - und zwar 17 von insgesamt 21. Auffällig ist, dass die Mannen von Edin Terzic verhältnismäßig viele Kopfballtore (6) hinnehmen mussten, überboten wurde dieser Wert nur von Eintracht Frankfurt.

Das leidige Thema der fehlenden Konstanz

Zwar hatte der BVB auch in den ersten Wochen der Saison hier und da Ausrutscher, wusste aber vor allem durch unspektakuläre Siege zu gefallen. An vier der ersten sieben Spieltage stand die Null, viermal feierte Dortmund einen "dreckigen" 1:0-Sieg. Man sprach bereits von einem "neuen BVB".

Nach der Länderspielpause Mitte September fielen die Westfalen wieder in altgewohnte Muster. In den folgenden acht Spielen hielt der BVB nur noch zweimal den Kasten sauber und fiel vom zweiten Platz auf Rang sechs zurück. In diesem Zeitraum verlor Borussia Dortmund übrigens zwölf Punkte (!) gegenüber dem FC Bayern. Für den Absturz im Herbst gibt es Erklärungsansätze, denn scheinbar konnte die Intensität nicht mehr auf einem Level gehalten werden: Der BVB bestritt seit Mitte September im Schnitt elf Zweikämpfe weniger pro Partie (95 gegenüber 106) und verzeichnete fünf Ballgewinne weniger als zuvor.

Der Gipfel der fehlenden Intensität folgte ausgerechnet im letzten Spiel vor der WM-Pause, beim 2:4 bei Borussia Mönchengladbach. Nach vier Minuten lag der BVB bereits hinten und ließ alles vermissen. Ein sichtlich angefressener Terzic monierte: "Wir haben im Joggen versucht, die Bälle zu erobern. Das funktioniert natürlich nicht." Sein Fazit vor der langen Winterpause: "Wir starten jetzt nicht bei Null, sondern bei Minus..."

Pflichtspielauftakt gegen "eklige" Augsburger

Die Miene des Trainers dürfte sich nach der langen Pause und den jüngsten Testspielen - 5:1 gegen Fortuna Düsseldorf und 6:0 gegen den FC Basel - wieder etwas aufgehellt haben. Im ersten Pflichtspiel des Jahres 2023 gegen den "eklig" zu bespielenden FC Augsburg ist erneut höchste Intensität gefragt, um schnellstmöglich wieder in den Plusbereich zu kommen.

Lars Wiedemann