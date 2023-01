Reif enthüllt: "Kahn hält Riesenstücke auf Kobel"

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Sascha Walther

Oliver Kahn vom FC Bayern soll ein Fan von BVB-Keeper Gregor Kobel sein

Mehr als einem Monat nachdem bekannt wurde, dass sich Torwart Manuel Neuer vom FC Bayern bei einer Skitour einen Beinbruch zugezogen hat und den Münchnern somit in dieser Spielzeit nicht mehr zur Verfügung stehen wird, hat der deutsche Rekordmeister noch immer keinen Ersatz vorgestellt. Zuletzt wurde sogar über einen Kauf von BVB-Keeper Gregor Kobel spekuliert. Ein Szenario, das bei einem Bayern-Boss angeblich auf große Gegenliebe stoßen soll.

Seit Tagen taucht der Name von BVB-Schlussmann Gregor Kobel immer wieder auf, wenn es darum geht, wen der FC Bayern als Ersatzmann für Manuel Neuer ins Auge gefasst hat. Der "kicker" berichtete sogar bereits von einer ersten "sanften" Kontaktaufnahme zwischen dem Münchnern und dem Schweizer. Reporter-Legende Marcel Reif gießt nun erneut Öl ins Feuer der Gerüchteküche.

"Oliver Kahn hält Riesenstücke auf Kobel", enthüllt Reif im "Bild"-Podcast "Reif ist Live". Für den Vorstandschef der Bayern sei der BVB-Schlussmann derzeit nach Manuel Neuer der beste Keeper der Bundesliga. Das habe er erfahren, so Reif.

BVB-Keeper "viel zu teuer" für den FC Bayern

Unabhängig von Kahns vermeintlicher Wertschätzung für Kobel kommt der 25-Jährige aber wohl nicht als kurzfristiger Ersatz für Neuer infrage: Kobel steht beim BVB noch bis Ende Juni 2026 unter Vertrag, ist dort unumstritten gesetzt und dürfte schon daher nur für eine unmoralische Summe zu haben sein.

"Derzeit und zeitnah" sei Kobel "viel zu teuer", urteilte zuletzt auch der TV-Sender "Sky".

Vorerst betrachtet Kobel das Neuer-Aus ohnehin aus der Perspektive des Bayern-Kontrahenten: "Man wünscht nie einem Kollegen irgendetwas Schlechtes. Man will es aus eigener Kraft schaffen und einen guten Kampf liefern. Aber es ist klar: Wenn ein Spieler wie Manuel Neuer, der so viel Erfahrung hat und über so viel Qualität verfügt, dann ist das sicherlich ein Vorteil für andere Teams", erklärte Kobel zuletzt bei einer Medienrunde im Rahmen des BVB-Wintertrainingslagers.