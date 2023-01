Geheime Nagelsmann-Klauseln beim FC Bayern enthüllt

via www.imago-images.de

Julian Nagelsmann ist seit eineinhalb Jahren Cheftrainer beim FC Bayern

Am Freitagabend beginnt für RB Leipzig und den FC Bayern das Bundesliga-Jahr 2023, ab 20:30 Uhr treten die beiden Teams zum direkten Duell an. Es ist das zweite Mal, dass Julian Nagelsmann als Cheftrainer der Münchner an seine alte Wirkungsstätte zurückkehrt.

Vor der mit Spannung erwarteten Begegnung der Roten Bullen mit dem deutschen Rekordmeister wurden nun brisante Details darüber enthüllt, zu welchen Konditionen Nagelsmann einst im Sommer 2021 von Leipzig nach München gewechselt war.

Bisher war lediglich gemeinhin bekannt, dass sich der FC Bayern seinen neuen Cheftrainer bis zu 25 Millionen Euro Ablöse gekostet haben lassen soll. Die "Sport Bild" führte nun auf, wie sich diese Weltrekord-Ablösesumme für einen Trainer genau zusammengesetzt hat und noch immer zusammensetzt.

Laut dem Bericht des Fachmagazins wurden zunächst einmal 15 Millionen Euro als Sockelablöse fällig, die der FC Bayern schon im Sommer 2021 an die Sachsen zu zahlen hatte.

Außerdem hat sich der FC Bayern verpflichtet, bis 2026 noch zwei Freundschaftsspiele gegen die Roten Bullen auszutragen, was Leipzig jeweils 2,5 Millionen Euro einbringen soll. Bis dahin läuft das derzeitige Arbeitspapier Nagelsmanns beim FC Bayern, der einen langfristigen Fünfjahresvertrag in München unterzeichnet hatte.

Nagelsmann soll acht Millionen Euro beim FC Bayern verdienen

Die übrigen fünf Millionen Euro könnten anhand von vertraglich fixierten Prämienzahlungen ebenfalls erst in Zukunft fällig werden. Sollte der FC Bayern bis 2026 zweimal das Double aus Deutscher Meisterschaft und DFB-Pokal gewinnen, kassiert Leipzig zwei Millionen Euro.

Für den Gewinn des Champions-League-Titels bis 2026 würden weitere drei Millionen Euro fällig.

Offiziell bestätigt hat bisher keiner der beiden Klubs diese kolportierten Zahlen. Über Vertragsinhalte vereinbaren die Vereine in aller Regel ohnehin Stillschweigen.

Enthüllt wurde in dem "Sport Bild"-Bericht außerdem, dass Nagelsmann am Ende der damals zähen Ablöse-Verhandlungen zwischen RB Leipzig und dem FC Bayern auf 15 Prozent des schon ausgehandelten Gehalts verzichtete. Laut dem Medienbericht bezieht er derzeit ein Jahresgehalt von rund acht Millionen Euro beim deutschen Branchenprimus.