Hohe Hürde für Choupo-Moting-Verbleib beim FC Bayern

IMAGO/Hussein Ibrahim/M.i.S.

Eric Maxim Choupo-Moting blickt beim FC Bayern auf ein starkes Halbjahr zurück

16 Pflichtspiele, elf Tore, drei Vorlagen: Mit 33 Jahren hat Eric Maxim Choupo-Moting beim FC Bayern im vergangenen Halbjahr noch einmal richtig groß aufgespielt. Kein schlechter Zeitpunkt, bedenkt man, dass der Vertrag des Angreifers nach der Saison ausläuft. Eine Verlängerung würden die Münchner wohl begrüßen, ein leichter Poker steht allerdings nicht ins Haus.

Wie die "Bild" erfahren haben will, fordert Eric Maxim Choupo-Moting bei einer Verlängerung vom FC Bayern eine deutliche Aufbesserung seines aktuellen Jahressalärs, das bei rund 3,5 Millionen Euro liegen soll sowie "eine längerfristige Perspektive".

Beim Gehalt soll man sich an der Säbener Straße durchaus gesprächsbereit zeigen, heißt es in dem Bericht. Letztere Forderung könnte sich allerdings als großer Knackpunkt erweisen.

Grundsätzlich herrscht beim FC Bayern das vereinsinterne Dogma, dass Spieler jenseits der 30 Jahre nur noch Einjahresverträge vorgelegt bekommen. Ausnahmen existieren, beschränken sich meist allerdings auf die absoluten Superstars.

Poker zwischen Choupo-Moting und dem FC Bayern vor "heißer Phase"

Zum Selbstläufer dürfte eine Verlängerung von Choupo-Moting in München also nicht werden. Klarheit sollen die nächsten Wochen bringen, in denen die "heiße Phase" ansteht, so "Bild".

Für den kamerunischen Nationalspieler gilt es bis dahin, seine Verhandlungsposition mit weiteren Treffern zu unterfüttern. Die nächste Chance dürfte sich Choupo-Moting bereits am Freitag bieten, wenn der FC Bayern mit einem Gastspiel bei RB Leipzig das Bundesliga-Jahr 2023 eröffnet. Mit einem Sieg würden die Münchner ihre Pole Position im Kampf um die Deutsche Meisterschaft noch einmal eindrucksvoll untermauern.

Es folgen Ligaspiele gegen den 1. FC Köln (24. Januar) und Eintracht Frankfurt (28. Januar) sowie das Achtelfinale i DFB-Pokal gegen den 1. FSV Mainz 05 (01. Februar).