Eberl über den FC Bayern: "... dann hat keiner eine Chance!"

IMAGO/Sven Sonntag

Max Eberl hat einen Plan, wie RB Leipzig den FC Bayern vom Thron stoßen kann

Der Meisterkampf in der Bundesliga ist seit vielen Jahren eine einseitige und spannungsarme Angelegenheit. RB Leipzig gehört zu den Klubs, die das früher oder später ändern wollen. Sportchef Max Eberl glaubt zu wissen, was dazu nötig ist. Wie schwer dieses Unternehmen ist, weiß der frühere Gladbacher aber auch.

Der FC Bayern, das scheint schon vor dem Neustart der Bundesligasaison am Freitag klar zu sein, wird auch in diesem Jahr den Meistertitel holen. Es wäre die elfte Schale in Folge, die an die Isar wandert. Diese Eintönigkeit stößt nicht nur vielen Fans, sondern auch der Konkurrenz sauer auf. Kurzfristig etwas daran ändern lässt sich in den Augen von Leipzig-Sportchef Max Eberl aber nicht.

"Am Ende kann sich der FC Bayern erstmal nur selbst schlagen", stellte Eberl im "Phrasenmäher"-Podcast fest. Sollte der Rekordmeister aber doch mal schwächen, müssten die Sachsen da sein. Diese Phrase sei zwar abgedroschen, "aber das ist die einzige Wahrheit", ergänzte der Ex-Profi, für den feststeht: "Wenn Bayern keine Fehler macht, hat keiner eine Chance. Das ist so. Punkt."

Wie will RB Leipzig den Rückstand auf den FC Bayern verkürzen?

Die große Frage ist, wie die Konkurrenz den Rückstand auf den Rekordmeister verkürzen will. Laut Eberl kann es hier nur einen Weg geben: "Indem wir unsere Performance und Stabilität so hochhalten, dass wir die Schwäche ausnutzen."

Gleichzeitig will der neue Leipziger Sportchef innerhalb seiner eigenen Mannschaft für einen Sinneswandel sorgen und positiven Druck schaffen, wie es ihn in München seit vielen Jahrzehnten gibt.

"Den Druck, jedes Spiel gewinnen zu müssen, kennen in der Bundesliga hauptsächlich Bayern-Spieler. Zu wissen: Alles andere als ein Sieg ist eine Niederlage – das muss man schaffen und durchziehen", forderte Eberl jene "Bayern-Mentalität" auch von seinen Spielern.