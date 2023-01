Hamann-Schelte: BVB wie "Schalke und HSV auf hohem Niveau"

ULMER

Kritisiert die Kaderzusammenstellung des BVB: Ex-Nationalspieler Dietmar Hamann

Borussia Dortmund hat in den vergangenen Jahren reichlich Geld in die Hand genommen, um aus dem Kader eine potentielle Meister-Mannschaft zu formen. Der Plan des aktuellen Tabellensechsten ist vorerst nicht aufgegangen, Ex-Nationalspieler Dietmar Hamann vergleicht die Situation nun mit der beim FC Schalke 04 und beim HSV.

Der BVB steht vor richtungsweisenden Wochen, wenn es um die Kaderzusammenstellung für die kommenden Jahre geht. Neben den acht im Sommer auslaufenden Verträgen tummeln sich im Team von Cheftrainer Edin Terzic nach Angaben von "Sport Bild" auch gleich mehrere Streichkandidaten, deren Arbeitspapiere im Juni 2024 enden - und die jede Menge Geld kosten.

Dem Sportblatt zufolge zählen hierzu Linksverteidiger Nico Schulz, Mittelfeldmann Emre Can und Flügelstürmer Thorgan Hazard. Insgesamt belaste das Trio den Gehaltsetat des BVB jährlich mit bis zu 20 Millionen Euro. Da es jedoch an Interessenten mangelt, sei unklar, ob Schwarz-Gelb die Spieler vorzeitig veräußern werden kann. Mit einem Transfergewinn dürfte Dortmund das genannte Trio daher wohl kaum verkaufen können.

Ex-Nationalspieler Dietmar Hamann sieht diesbezüglich bei Borussia Dortmund eine Entwicklung, die zwei andere Traditionsvereine in den vergangenen Jahren schon zu Fall gebracht hatte: "Was in dieser Hinsicht in Dortmund in den letzten Jahren passiert ist, war Schalke und der HSV auf hohem Niveau: Sie haben zu viele Spieler geholt, die zu wenig geleistet, aber zu viel verdient haben."

"Der BVB muss sich ein neues Image aufbauen"

Hamann zufolge sei die Situation bei der Kadergestaltung, auch mit Blick auf die im Sommer auslaufenden Verträge, einerseits "delikat". Andererseits bestehe "auch eine große Chance", die Mannschaft von Grund auf neuzugestalten.

Künftig, das hatte Sportdirektor Sebastian Kehl bereits klar gestellt, sollen etwa vermehrt leistungsbezogene Verträge ausgehandelt werden.

"Der BVB muss sich ein neues Image aufbauen", meint hierzu der einstige Mittelfeldspieler und heutige TV-Experte: "Mit Spielern, die nicht nur des Geldes wegen spielen, sondern bereit sind, für den Erfolg zu arbeiten und sich jede Woche für die Fans den Hintern aufzureißen. Da ist viel Verhandlungsgeschick und smartes Recruiting gefragt." Sportdirektor Kehl habe "keinen einfachen Job, aber er ist ein sehr kluger junger Mann", so Hamann.

Neues Geld dürfte indes vor allem Mittelfeldstar Jude Bellingham in die Kassen spülen. Hamann rät dem BVB: "Du hast einen Spieler im Kader, der wahrscheinlich hinter Mbappé den höchsten Marktwert hat. Bei einem dreistelligen Millionen-Betrag bin ich geneigt zu sagen, du musst ihn verkaufen."