Medien: Zoff um Fredi Bobic bei Hertha BSC

IMAGO

"Misstöne" um Fredi Bobic (M.) in der Führungsetage von Hertha BSC?

Geschäftsführer Fredi Bobic hat mit der Hängepartie um einen möglichen Wechsel zum DFB offenbar für Konfliktpotenzial in der Führungsetage von Hertha BSC gesorgt.

Wie "Sport Bild" berichtet, kam das Bekenntnis des früheren Sportvorstands von Eintracht Frankfurt zu seinem aktuellen Arbeitgeber für manchen Entscheider des Hauptstadt-Klubs zu spät.

Namentlich erwähnt wird in diesem Zusammenhang der neue Vereinspräsident Kay Bernstein. Zwischen ihm und Bobic soll es im Zuge des DFB-Interesses "so etwas wie Misstöne" gegeben haben, heißt es - erstmals, seitdem Bernstein nach seiner Wahl zum Präsidenten im Juni 2022 sein Amt bei Hertha BSC antrat.

Wirklich konkret war Bobics Wechsel zum DFB als Nachfolger von Oliver Bierhoff dabei angeblich gar nicht: Der 51-Jährige habe nach dem enttäuschenden Vorrunden-Aus bei der Fußball-WM in Katar zwar seine Hilfe angeboten, einen Abgang von Hertha BSC aber nie forciert, schreibt "Sport Bild".

Dass sich der Klub schön frühzeitig mit möglichen Nachfolgern beschäftigte, soll wiederum bei Bobic für Irritationen gesorgt haben - genauso wie die Aussage Bernsteins im "kicker"-Interview Mitte Dezember, man solle "Reisende nicht aufhalten".

Hertha BSC: Wechsel von Fredi Bobic zum DFB (aktuell) kein Thema mehr

Inzwischen ist ein Engagement von Bobic als DFB-Sportdirektor kein Thema mehr. Stattdessen wird aller Voraussicht nach Rudi Völler das Amt übernehmen.

"Ich denke nur an Hertha BSC", sagte Bobic zuletzt im Trainingslager in Florida. Er sei "happy" in Berlin. "Die Jungs sind mir ans Herz gewachsen. Es gab nie eine Bewerbung von mir beim DFB."

Zumindest bis 2024 sollte in der Causa nun Ruhe herrschen. Dann endet Bobics Vertrag bei Hertha BSC - und wohl auch Völlers Mission beim DFB.

Nach der Heim-EM könnten die Spekulationen also wieder von Neuem losgehen und für Unruhe rund ums Olympiastadion sorgen.