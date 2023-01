Gladbach offenbar mit Sommer-Nachfolger einig

IMAGO/Markus Ulmer

Ersetzt Jonas Omlin (l.) seinen Landsmann Yann Sommer (r.) bei Gladbach?

Seit Tagen verhandeln Borussia Mönchengladbach und der FC Bayern über einen Transfer von Yann Sommer. Bislang konnten sich beide Bundesliga-Klubs nicht einigen, schließlich benötigt Gladbach zunächst einmal einen Ersatzmann für seinen Torhüter. Nun hat der Verein vom Niederrhein offenbar eine Einigung erzielt.

Laut "Blick"-Journalist Andreas Böni steht Jonas Omlin vor einem Wechsel zu Gladbach. Demzufolge hat sich der Bundesligist mit dem Schlussmann auf einen Vertrag bis 2027 verständigt.

Einem Vollzug stehen aber noch die Verhandlungen mit dem HSC Montpellier im Weg. Wie der Schweizer Reporter berichtet, geht es zwischen den beiden Klubs um eine Ablösesumme zwischen acht und zehn Millionen Euro.

Der Name Jonas Omlin geistert schon mehrere Tagen rund um den Borussia-Park umher. Der 29-Jährige spielt seit 2020 für Montpellier, wo sein Arbeitspapier noch bis 2024 gültig ist. Omlin und Sommer kennen sich aus der Schweizer Nationalmannschaft.

Bei der zurückliegenden Weltmeisterschaft in Katar stand der Keeper aus der Ligue 1 im Kader der Eidgenossen, kam allergings nicht zum Einsatz.

Darf Sommer jetzt zum FC Bayern?

Sollte sich Gladbach mit dem HSC Montpellier einig werden, wäre für Sommer der Weg zum FC Bayern frei. Die Münchner wollen den Routinier als Ersatz für den verletzten Manuel Neuer verpflichten.

Münchens Vorstandschef Oliver Kahn hielt sich bezüglich einer Verpflichtung von Sommer zuletzt bedeckt.

Der FC Bayern und Gladbach würden sich "in einem Prozess befinden. Was dieser Prozess für ein Ende haben wird, kann ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht sagen", sagte der 53-Jährige beim Neujahrsempfang der Deutschen Fußball Liga. Noch sei "nichts irgendwie spruchreif", so Kahn.

Der FC Bayern habe "kein großes Torwartproblem". "Wir haben mit Sven Ulreich einen Torwart, der, wenn er gespielt hat, hervorragende Leistungen gebracht hat. Er ist ein Torwart, auf den man sich absolut verlassen kann", meinte der Bayern-Boss.