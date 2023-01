Blutiger Torwart-Schock im Bayern-Training

IMAGO/Mladen Lackovic

Sorgen beim FC Bayern um Johannes Schenk (re.)

Der FC Bayern arbeitet derzeit weiter an der halb-offenen Torwart-Frage. Da kommt es den Münchner eher ungelegen, dass es am Dienstag einen Unfall mit einem Keeper im Training gegeben hat.

Während sich der FC Bayern auf den Auftakt in das zweite Halbjahr der Fußball-Bundesliga-Saison am Freitag gegen RB Leipzig (20:30 Uhr) vorbereitet und gleichzeitig hinter den Kulissen intensiv am Transfer von Yann Sommer als Ersatz für den verletzten Manuel Neuer arbeitet, hat es einen blutigen Aufreger im Training des deutschen Fußball-Rekordmeisters gegeben.

Betroffen: Johannes Schenk, der im Spiel gegen die Roten Bullen wohl als Ersatz des derzeitigen Neuer-Vertreters Sven Ulreich ran muss.

"Bild" zeigt Fotos, wie das 20-jährige Torwart-Talent sich die blutende Nase hält. Vorausgegangen war ein harter Schuss eines Bayern-Stars mitten ins Gesicht von Schenk. Nachdem die Physios der Münchner zuerst noch versuchten, die Blutung mit Taschentüchern zu stoppen, ging man schnell auf Tamponaden über.

Trainer Julian Nagelsmann beobachtete den Schock aus der Entfernung und sah, wie sich Schenk einige Minuten lang auf einem Golf-Cart erholte, bevor er wieder ins Training zurückkehren konnte.

FC Bayern: Nagelsmann nach Schenk-Rückkehr erleichtert

Sofort erkundigte sich der Coach beim Keeper-Talent, das nach aktuellem Stand wohl am Freitag in Leipzig auf der Bank sitzen wird, und zeigte sich erleichtert, als klar war, dass Schenk nicht ernsthaft verletzt ist.

Ein Ausfall des 20-Jährigen käme für die Münchner zur Unzeit. Noch ist nämlich der ersehnte Ersatz von Manuel Neuer nicht unter Dach und Fach gebracht. Heißt: Gegen Leipzig wird wohl Sven Ulreich im Tor stehen.

Jedenfalls sofern sich der FC Bayern nicht zeitnah mit Borussia Mönchengladbach über den anvisierten Transfer von Yann Sommer einigt. Mit dem Torhüter haben die FCB-Verantwortlichen längst die Rahmenbedingungen ausgehandelt, es fehlt allein eine Übereinkunft mit den Gladbachern. Diese wiederum versuchen derzeit, den Deal mit dem Nachfolger Sommers einzutüten.