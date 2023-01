Rummenigge rät BVB-Star zu "Dankbarkeit"

IMAGO/Revierfoto

Marco Reus und Youssoufa Moukoko können den BVB verlassen

Borussia Dortmund droht mit Kapitän Marco Reus sowie Angreifer Youssoufa Moukoko im Sommer gleich zwei Leistungsträger ablösefrei zu verlieren. BVB-Ikone Michael Rummenigge rät den beiden Offensivspielern zu einem Verbleib bei den Schwarz-Gelben.

BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl hat dieser Tage alle Hände voll zu tun. Der Dortmunder Manager muss gleich um mehrere Stars kämpfen, die den Verein am Saisonende zum Nulltarif verlassen können.

Im Mittelpunkt stehen hierbei vor allem Youssoufa Moukoko sowie Marco Reus. Die Vorzeichen sind bei den beiden Stammkräften unterschiedlich. Während Moukoko noch ganz am Anfang seiner Karriere steht, wird Reus im Sommer wohl letztmals einen großen Vertrag unterzeichnen.

"Ich würde Marco Reus raten, noch ein oder zwei Jahre bei Borussia Dortmund zu spielen. Über das Gehalt kann man streiten. Es wird ja kolportiert, dass er 12 Millionen brutto verdient bei Borussia, was ja auch nicht schlecht ist. Da muss er ein bisschen Abstriche machen, weil Borussia leistungsorientierte Verträge machen will", äußerte sich BVB-Legende Michael Rummenigge gegenüber "wettbasis.com".

Bei einem Wechsel zu Al Nassr aus Saudi-Arabien, über den spekuliert wird, wäre "die Karriere beendet". "Bei Ronaldo ist sie auch beendet. Ich bin nach Japan gegangen, da war für mich die Karriere auch beendet. Die saudische Liga hat ungefähr so einen Stellenwert wie die Liga in Vietnam. Entschuldigung, dass ich das mal so brutal ausdrücke. Aber dann ist es für dich als Fußballer vorbei auf professionellem Terrain", sprach Rummenigge Klartext.

Rummenigge: BVB-Youngster Moukoko "kein fertiger Spieler"

Ronaldo-Klub Al Nassr soll sich um Reus' Dienste bemühen. Moukoko wird hingegen mit europäischen Spitzenklubs wie dem FC Barcelona oder FC Chelsea in Verbindung gebracht.

"Moukoko ist 18 Jahre alt, das dürfen wir alle nicht vergessen. Er hat mit sechzehn debütiert in Dortmund. Ich finde, er hat Borussia Dortmund sehr viel zu verdanken", kommentierte Rummenigge diese Personalie.

Der 58-Jährige ergänzte: "Ich glaube, es würde dem Spieler sehr gut zu Gesicht stehen, wenn er ein bisschen Dankbarkeit in die Waagschale wirft. Wenn er noch zwei, drei, vier Jahre bei Borussia Dortmund bleibt. Er ist ja kein fertiger Spieler."