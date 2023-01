Ajax-Coach Schreuder tritt gegen Bayern-Neuling Blind nach

unknown

Schreuder (l.) und Blind (r.) sind nicht im Guten auseinander gegangen

Mit der Verpflichtung von Daley Blind hat der FC Bayern in diesem Transferfenster für eine der größeren Überraschungen gesorgt. Der niederländische Innenverteidiger hatte nur wenige Tage zuvor seinen Vertrag bei Ajax Amsterdam aufgelöst und wurde vom deutschen Rekordmeister ablösefrei verpflichtet.

In München soll der 32-Jährige für Tiefe in der Verteidigung sorgen und den langzeitverletzten Lucas Hernández ersetzen.

Dass die Münchener überhaupt die Chance hatten, den erfahrenen Niederländer zu verpflichten, ist wohl Ex-Hoffenheim-Trainer Alfred Schreuder zu verdanken.

Der 50-Jährige hatte sich vor der WM-Pause mit Blind überworfen und ihm erklärt, dass er ihn nicht mehr im Kader haben will.

Ajax-Coach Schreuder tritt nach, zeigt sich aber auch selbstkritisch

In einem Interview mit "De Telegraaf" trat der Ajax-Coach nun ein wenig nach: "Spieler, die nicht mehr bei Ajax spielen wollen oder einen Wechsel anstreben, brauche ich nicht mehr im Training. Der ganze Fokus muss auf Ajax liegen"

Allerdings zeigte er sich auch selbstkritisch und erklärte, dass er sich wünschte er hätte sich vernünftig bei Blind verabschiedet, als dieser nochmal auf dem Trainingsgelände des Klubs vorbei schaute: "Ich mache mir Vorwürfe, dass ich nicht zu De Toekomst (Sportanlage von Ajax) gegangen bin, als Daley dort war, um sich zu verabschieden."

Er habe sich zu dem Zeitpunkt in einer Besprechung befunden und nicht gewusst, dass Blind kommen würde, so Schreuder weiter. "Im Nachhinein hätte ich auf jeden Fall zu ihm gehen sollen."

Blind machte seinem Ärger Luft

Blind selbst hatte sich vor seinem Wechsel zum FC Bayern enttäuscht über das Aus bei seinem Jugendklub gezeigt und seinen Ärger in einem offenen Brief kundgetan: "Mit Schmerz im Herzen und Tränen in den Augen muss ich mich von euch und dem Verein verabschieden. So hatte ich mir mein Ende bei Ajax nicht vorgestellt, aber aufgrund von 'Umständen' ist es so gekommen."

Mit dem FC Bayern hat der Neuzugang nun die Chance noch drei Titel zu gewinnen. In der Bundesliga startet der deutsche Rekordmeister gegen RB Leipzig in die Phase nach der WM-Pause, in der Champions League geht es gegen Paris Saint-Germain und im DFB-Pokal treffen die Münchener auf Mainz 05.