So hat Bayerns Abwehrstar die WM-Finalpleite verdaut

IMAGO/Ulrich Wagner

Dayot Upamecano freut sich auf den Bundesliga-Restart

Seine erste WM-Teilnahme endete für Dayot Upamecano im Frankreich-Dress mit der bitteren Final-Niederlage im Elfmeterschießen gegen Argentinien. Einen Monat nach dem verloren gegangenen Endspiel blickt der Abwehrstar des FC Bayern nun wieder voller neuer Tatendrang auf den Restart in der Bundesliga.

"Es war ein schwieriger Moment. Aber meine Familie war für mich da. Es ist wichtig, jetzt weiterzumachen, weil mit den Bayern viele große Herausforderungen vor mir liegen", machte der Innenverteidiger im Interview mit "bundesliga.com" deutlich. Er wolle nun versuchen, alles, was in Katar geschehen ist, hinter sich zu lassen, führte er weiter aus.

Mit seinem FC Bayern tritt Upamecano am Freitagabend bei Ex-Klub RB Leipzig zum ersten Bundesliga-Spiel des Jahres 2023 an, Anstoß ist um 20:30 Uhr.

Für den 24-Jährigen selbst sei es nun das große Ziel, an seine starken WM-Leistungen anzuknüpfen: "Ich fühle mich großartig. Ich habe mich sehr gefreut, meine Teamkollegen wiederzusehen. Ich habe sie vermisst und bin froh, wieder hier zu sein. [...] Ich fühle mich gut und kann es kaum erwarten, wieder auf den Platz zu gehen, Spiele zu gewinnen und meinem Team zu helfen, wo immer ich kann."

In seinem zweiten Jahr beim deutschen Rekordmeister ist der Abwehrspieler beim deutschen Rekordmeister nicht mehr wegzudenken. Kein Spieler bestritt unter Cheftrainer Julian Nagelsmann in der laufenden Bundesliga-Saison mehr Einsatzminuten als Upamecano.

Selbst Bayerns Dauerbrenner Joshua Kimmich stand rund 70 Minuten weniger auf dem Rasen.

Upamecano will nicht über Schwächen reden

Der Vizeweltmeister gilt aufgrund seines Stellungsspiels, seines Zweikampfverhaltens und seiner unaufgeregten Spieleröffnung mittlerweile als großer Stabilisator in der Hintermannschaft des FC Bayern.

Über seine vermeintlichen Schwachstellen wollte Upamecano trotz Nachfrage übrigens nicht sprechen: "Schwächen? Die werde ich für mich behalten und weiter hart an mir arbeiten. Ich will meinen Gegnern nicht verraten, wo meine Schwächen liegen. Ich will mich weiter verbessern. Wir machen viele Videoanalysen mit dem Trainer. Dann nimmt er mich ab und zu zur Seite und sagt mir genau, wo ich mich weiter verbessern kann."