Nächster Neuzugang beim BVB im Anflug?

IMAGO/Ashley Western

Anthony Elanga (l.) wird beim BVB gehandelt

Borussia Dortmund könnte nach dem bereits perfekten Transfer von Julian Ryerson einen weiteren Neuzugang für das zweite Saison-Halbjahr in der Fußball-Bundesliga an Land ziehen. Ein Talent aus der englischen Premier League wird heiß beim BVB gehandelt.

Eine echte Überraschung war der Wechsel von Julian Ryerson zu Borussia Dortmund letztlich nicht mehr. Als der BVB am späten Dienstagnachmittag die Verpflichtung offiziell machte, hatten schon zahlreiche Medien vorab darüber berichtet.

Eine fixe Ablösesumme von fünf Millionen Euro überwiesen die Schwarz-Gelben an Ryersons Ex-Klub. Der norwegische Nationalspieler unterschrieb beim BVB einen Vertrag bis 30. Juni 2026.

Ryerson könnte aber nicht der letzte Neuzugang sein, der in der noch bis Ende Januar laufenden Transferperiode seinen Weg nach Dortmund findet.

Tütet der BVB ein Leih-Geschäft ein?

Nachdem zuletzt bereits mehrere englische Medien über das Interesse an Anthony Elanga von Manchester United berichteten, legen nun auch die gewöhnlich gut informierten "Ruhr Nachrichten" nach.

Demnach strebt der BVB eine Leihe des 20 Jahre alten Flügelstürmers an. Elanga sei dem nicht abgeneigt, er sehe seine kurzfristige Zukunft eher in der Bundesliga als weiter in England, wo sich der AFC Bournemouth sowie der FC Everton ebenfalls um ihn bemühen sollen.

BVB braucht offenbar Geduld

Die Entscheidung über Elangas Zukunft liege nun allerdings bei United, heißt es - und diese fällt wohl nicht zeitnah, sondern womöglich erst kurz vor Transferschluss. Der BVB muss ihn seinem Werben also noch etwas Geduld beweisen.

Warum Elanga die kommenden Monate lieber in Dortmund als in Manchester verbringen will, liegt auf der Hand: Bei United winken dem neunmaligen Nationalspieler Schwedens angesichts der hochkarätigen Konkurrenz in der Offensive keine regelmäßigen Einsatzzeiten.

Elangas Bilanz 2022/2023 liest sich allerdings nicht unbedingt so, als könne er den BVB auf Anhieb verstärken: In 18 Pflichtspieleinsätzen für United gelang ihm kein einziger Treffer und nur eine Torvorlage.