Sommer-Poker: Gladbach gibt Bayern Transferversprechen

IMAGO/Revierfoto

Yann Sommer spielt seit 2014 für Gladbach

Jetzt könnte zwischen Gladbach und dem FC Bayern in der "Causa Sommer" alles ganz schnell gehen. Nachdem die Borussia in den letzten Wochen mehrere Angebote des deutschen Rekordmeisters abgelehnt hat, sollen die Gladbacher Verantwortlichen den Münchenern nun ihr Wort gegeben haben.

Der Deal: Sollten die Fohlen ihren Wunschkandidaten Jonas Omlin noch in diesem Winter verpflichten können, darf Sommer für rund acht Millionen Euro (plus eine Million Euro mögliche Boni) auf jeden Fall zum FC Bayern wechseln. Das berichtet die "Bild" mit Verweis auf die Schweizer Zeitung "Blick".

Diese hatte zuvor vermeldet, dass sich Mönchengladbach mit Omlin von Montpellier einig ist.

FC Bayern und Gladbach fast einig

Einzig zwischen den beiden Vereinen gibt es noch Verhandlungen. Demnach fordert der französische Erstligist laut "Bild" rund neun Millionen Euro für den viermaligen Schweizer Nationalspieler.

Somit würden die "Sommer-Millionen" direkt weiter nach Frankreich überwiesen werden. Der Plan von Roland Virkus, den neuen Keeper komplett aus den Einnahmen eines Sommer-Abgangs zu finanzieren, würde somit aufgehen.

Demnach gebe es zwischen den Bayern und Gladbach nur noch eine Unstimmigkeit. Angeblich wollen die Münchener die Bonuszahlung an einen Champions-League-Triumph knüpfen, während Gladbach mindestens 500.000 Euro erhalten will, wenn der FC Bayern die deutsche Meisterschaft gewinnt.

FCBayern: Trainer Nagelsmann fordert neuen Keeper

Bayern-Trainer Julian Nagelsmann hatte die Bosse zuletzt unter Druck gesetzt, weil nach der Verletzung von Manuel Neuer noch kein Ersatz verpflichtet wurde: "Ich glaube, jeder sieht unsere Torwart-Situation. Wir brauchen einen, das steht außer Frage."

"Nehmen wir den fiktiven Fall, Ulle reißt sich nächste Woche das Innenband. Was machen wir dann? Dann muss ein ganz junger Torwart, der heute sein erstes Spiel gemacht hat, in der Champions League und der Bundesliga spielen. Da fragt sich jeder: Seid ihr noch ganz dicht? Warum holt ihr keinen Torwart?", so der 35-Jährige weiter.

Sollte der Transfer von Yann Sommer nun tatsächlich in den nächsten Tagen unter Dach und Fach gebracht werden, dürfte auch der Coach der Bayern optimistisch in den Bundesliga-Restart gehen.