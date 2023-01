FC Liverpool an Eintracht-Star interessiert?

IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMON

Jesper Lindström (l.) ist bei Eintracht Frankfurt Stammspieler

Immer wieder ranken sich rund um Jesper Lindström von Eintracht Frankfurt Wechselgerüchte. Nachdem der Offensivspieler zunächst mit dem BVB in Verbindung gebracht wurde, wird der Däne nun beim FC Liverpool gehandelt.

Laut dem italienischen Journalisten Fabrizio Romano ist das vermeintliche Interesse der Reds aber aktuell nicht konkret. Der 22-Jährige soll Fan des FC Liverpool sein.

Dem Transferexperten zufolge haben viele Klubs Interesse am Star von Eintracht Frankfurt. Konkrete Namen werden nicht genannt. Die Situation sei aktuell "sehr ruhig", so Romano bei "CaughtOffside".

In den vergangenen Monaten wurde Borussia Dortmund ebenfalls nachgesagt, Lindström ganz genau im Blick zu haben. Wirklich heiß wurde es zwischen dem BVB und dem dänischen Nationalspieler aber bis dato nicht.

Eintracht Frankfurt: Das sagt Lindström zu seiner Zukunft

Einen schnellen Abschied von Eintracht Frankfurt plant Lindström offenbar nicht. "Meine Freundin und ich lieben es in Frankfurt, es ist wie ein Zuhause. Ich bin ein Teil der Eintracht", sagte der SGE-Profi während des Trainingslagers in Dubai.

Ein Bekenntnis vermied Lindström aber dennoch. "Ich kann nicht sagen, ob ich diesen Sommer gehe, im nächsten Jahr oder in zehn Jahren", so der dänische WM-Fahrer.

Lindströms Vertrag ist bei Eintracht Frankfurt noch bis 2026 datiert. Der Rechtsfuß war im Sommer 2021 von Bröndby IF an den Main gewechselt. Unter Cheftrainer Oliver Glasner hat sich der Kreativspieler schnell zur Stammkraft entwickelt. In der laufenden Saison konnte Lindström in bislang 22 Pflichtspiel-Einsätzen acht Tore sowie zwei Vorlagen beisteuern.

Eintracht Frankfurt setzt seine Saison am Samstag (15:30 Uhr) im eigenen Stadion gegen den FC Schalke 04 fort. Im Anschluss warten schwierige Aufgaben gegen den SC Freiburg (25. Januar) sowie den FC Bayern (28. Januar).