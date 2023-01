Nächste Hiobsbotschaft für den FC Schalke 04?

IMAGO/Tim Rehbein/RHR-FOTO

Marius Bülter (r.) musste das Training des FC Schalke 04 abbrechen

Die erhofften echten Verstärkungen für schmales Geld sind bisher noch nicht wirklich in Sicht, die Ausgangslage ist mit neun mageren Pünktchen aus den ersten 15 Bundesliga-Spielen äußerst düster und nun setzt auch das Verletzungspech dem FC Schalke 04 gnadenlos zu. Ein weiterer Leistungsträger könnte ausfallen.

Marius Bülter musste das Training des FC Schalke 04 am Mittwoch vorzeitig abbrechen. Der 29-jährige Offensivspieler sei vom Rasen gehumpelt, berichtet die "WAZ".

Ob Bülter dem FC Schalke 04 am Samstag gegen Eintracht Frankfurt zur Verfügung steht oder von einer Verletzung ausgebremst wird, ist der Zeitung zufolge noch nicht bekannt.

In Gelsenkirchen dürfte man auf jeden Fall alle Daumen drücken, dass Bülter die Reise nach Hessen antreten kann, denn gerade in der Offensive stehen Coach Thomas Reis ohnehin nicht gerade viele Optionen zur Verfügung.

Sebastian Polter hat sich in der Winterpause am Kreuzband verletzt und fällt lange aus. Rodrigo Zalazar und Thomas Ouwejan kehrten am Mittwoch zwar in den Übungsbetrieb zurück, absolvierten aber nur Teile des Umfangs und sind der "WAZ" zufolge "noch keine Option".

Ausfälle satt beim FC Schalke 04

Infolge einer Corona-Infektion verpasste zudem Dominick Drexler das Training, ein Einsatz am Samstag steht ebenfalls in den Sternen.

Entwarnung gibt es hingegen bei Torjäger Simon Terodde zu vermelden. Der 34-Jährige trat zuletzt aufgrund von Belastungssteuerung kürzer, wirkte am Mittwoch aber voll mit. Auch bei Verteidiger Leo Greiml, der seit Mitte Oktober mit einer Meniskusverletzung zum Zuschauen gezwungen war, gibt es gute Nachrichten. Der Österreicher konnte am Mittwoch voll mitwirken.

Damit aber nicht genug: Neben den genannten Akteuren muss Schalke vorerst weiterhin ohne Sepp van den Berg (Bänderriss), Alex Král (Rückenbeschwerden), Nikls Tauer (Muskelfaserriss) und Justin Heekeren (Kreuzbandriss) auskommen. Hinter Marcin Kaminski (Krankheit) steht zumindest noch ein Fragezeichen.