Bericht: Boateng-Entscheidung beim HSV gefallen

Jérôme Boateng kehrt wohl nicht zum HSV zurück

Hinter der sportlichen Zukunft von Jérôme Boateng steht ein dickes Fragezeichen. Zuletzt flirtete der ehemalige Innenverteidiger des FC Bayern mit einer Rückkehr zum HSV, doch dazu wird es offenbar nicht kommen.

Wie "Bild" erfahren haben will, ist eine Rückkehr von Jérôme Boateng zum Hamburger SV "nahezu ausgeschlossen". Demzufolge hätte der Zweitligist "kein Interesse" an einer erneuten Zusammenarbeit mit dem Ex-Nationalspieler.

Boateng hatte bereits zwischen 2007 und 2010 für den HSV gespielt. Aktuell ist der 34-Jährige bei Olympique Lyon angestellt. Der Vertrag beim französischen Erstligisten endet im Sommer. Eine Weiterbeschäftigung ist nahezu ausgeschlossen. Selbst eine vorzeitige Trennung im Winter ist nicht unrealistisch.

Vor wenigen Tagen ließ Boateng dann mit pikanten Worten aufhorchen. "Ich habe mitbekommen, dass sich viele Fans meine Rückkehr zum HSV wünschen. Das freut mich sehr und ich kann nur sagen, dass ich nichts ausschließe", meinte der Weltmeister von 2014 gegenüber "Sky".

Boateng schwärmt von HSV-Zeit

Er denke "noch lange nicht an ein Karriereende" und möchte im Sommer "nochmal topfit angreifen", so Boateng. An den HSV habe der Abwehrmann "nur schöne Erinnerungen". "Dieser Verein mit diesen Fans und dieser schönen Stadt gehört in die erste Liga", schwärmte Boateng.

Der HSV hat aber anscheinend kein Interesse an einer erneuten Zusammenarbeit. Ohnehin müssten sich die Hamburger erst einmal finanziell mit Boateng einig werden. Zudem wäre ein Aufstieg in die Bundesliga Grundvoraussetzung für einen solchen Deal.

Der Verteidiger hatte bis 2010 für den HSV gespielt. Über eine Zwischenstation bei Manchester City landete der Rechtsfuß 2011 beim FC Bayern, wo er ganze zehn Jahre aktiv war. 2021 folgte letztlich der Schritt zu Olympique Lyon. Beim französischen Erstligisten spielt Boateng mittlerweile überhaupt keine Rolle mehr.