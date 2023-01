Enthüllt: FC Bayern wollte Schweinsteiger "wegschicken"

imago sportfotodienst

Bastian Schweinsteiger (M.) ist eine Klub-Ikone des FC Bayern

Beim FC Bayern avancierten Bastian Schweinsteiger, Philipp Lahm und Thomas Müller zu echten Vereinslegenden. In jungen Jahren hatte das spätere Weltmeister-Trio jedoch einen schweren Stand beim Rekordmeister.

Das offenbarte der langjährige Münchner Nachwuchs-Scout Jan Pienta, der Schweinsteiger, Lahm und Müller entdeckte.

"Ich will jetzt keine Namen nennen, aber andere im Klub waren nicht so überzeugt wie ich. Sie hielten Schweinsteiger für zu langsam, Lahm für zu klein und Müller wollten sie auch nicht. 'Der kann nichts', hat es bei Müller geheißen. Ich habe nur geantwortet: 'Wartet mal ab!' Als sie Schweinsteiger wegschicken wollten, habe ich gedroht: 'Dann gehe ich zur Klubführung! Den nehmen wir!'", schilderte Pienta im Interview mit "Spox" und "Goal".

Heute würden alle Einschätzungen im Ringen um die besten Talente dokumentiert, ergänzte der 78-Jährige. "Man kann genau nachlesen, wie jeder Scout jeden Spieler beurteilt. Früher wurde im Nachhinein gerne die Wahrheit verdreht."

Bereits in der C- und D-Jugend hatte Pienta Schweinsteiger und Lahm als Trainer unter seinen Fittichen. "Goldene Zeiten" seien das für ihn gewesen, sagte er.

Philipp Lahm hatte "keine Lust" auf den FC Bayern

Die späteren Superstars überhaupt zum FC Bayern zu lotsen, war aber kein Spaziergang. Müllers Mutter sei von einem Wechsel ihres Sohnes "schwer zu überzeugen" gewesen, erinnerte sich Pienta. "Sie hat erzählt, dass Thomas ein Jahr zuvor nach einem Probetraining weggeschickt wurde. Außerdem habe sie eh keine Lust auf die ganze Fahrerei. Ich wusste, dass ihr Mann bei BMW in München arbeitet. Also habe ich vorgeschlagen, dass er Thomas zum Training mitnehmen kann. Und wenn es mal nicht passt, darf er daheim in Pähl trainieren. Ich habe nicht locker gelassen, irgendwann hat sie eingelenkt."

Müller selbst sei jedoch "von Anfang an Feuer und Flamme" gewesen.

"Keine Lust" auf den FC Bayern hatte Pienta zufolge dagegen zunächst Lahm. "'Nö, ich will bei meinen Freunden bleiben', hat er gesagt." Nach 14 Tagen Bedenkzeit habe sich der heutige OK-Chef der EM 2024 dann umentschieden.

Heute sei das Scouting beim FC Bayern mit mehr als 30 Mitarbeitern "richtig aufgebläht", erklärte Pienta. "Es ist ein Wahnsinn, was da mittlerweile für ein Aufwand dahintersteckt. Ich überblicke das alles gar nicht mehr."