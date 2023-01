Bayern hat möglichen Kane-Transfer noch nicht aufgegeben

IMAGO/MB Media

Spurs-Star Kane könnte Tottenham im Sommer verlassen

Seit dem Abgang von Robert Lewandowski im vergangenen Sommer ist der FC Bayern auf der Suche nach einem neuen Neuner. Zwar zeigte Eric Maxim Choupo-Moting vor der WM-Pause gute Leistungen, eine Dauerlösung wird der Kameruner allerdings nicht sein. Zumal sein Vertrag beim deutschen Rekordmeister ausläuft und bisher noch nicht verlängert wurde.

Wie der englische "Telegraph" berichtet, behalten die Münchener vor allem Harry Kane weiter "im Auge". Der Vertrag des Stürmers bei den Tottenham Hotspur läuft im Sommer 2024 aus. Eine Verlängerung soll derzeit wohl genauso gut möglich wie ein Abgang sein.

Zwar will der Verein mit dem 29-Jährigen weiter verlängern. Dieser will aber wohl erst abwarten, ob sich die Mannschaft für die Champions League qualifiziert und die Chance hat, um Titel mitzuspielen. Momentan liegen die Spurs in der Premier League auf dem fünften Platz und haben fünf Punkte Rückstand auf Tabellenführer Manchester United.

Will Tottenham-Star Kane den Shearer-Rekord?

Im Umfeld des Spielers herrsch demnach die Meinung, dass nur die Qualifikation für die Champions League oder ein Pokal Kane zum Bleiben bewegen könnte.

Bei einem Abgang wäre der FC Bayern allerdings bei weitem nicht die einzige Option. Auch ein Wechsel innerhalb Englands kommt für den 80-maligen englischen Nationalspieler in Frage. Dem Stürmer fehlen nur noch 62 Ligatreffer, um den Rekord (260 Tore) von Newcastle-Legende Alan Shearer einzustellen. Eine Bestmarke, die sich Kane gerne schnappen würde.

Weil die beiden Manchester-Klubs aus verschiedensten Gründen derzeit wohl kein Interesse an Kane haben sollen, bringt der "Telegraph" den FC Chelsea und Newcastle United ins Gespräch. Die Blues befinden sich unter Neu-Besitzer Todd Boehly im Kaufrausch, während sich Newcastle United seit der Übernahme durch den saudi-arabischen Staatsfond zurück zu einem Top-Klub gemausert hat. Beide Teams hätten also das nötige Kleingeld für einen Transfer übrig.

Kane womöglich zu teuer für den FC Bayern

Deswegen dürfte es für den FC Bayern nicht leicht werden, Harry Kane zu verpflichten. Die Verantwortlichen sollen in einem möglichen Kane-Transfer ein Abbild des Lewandowski-Abgangs sehen und den Engländer deswegen auf rund 50 Millionen Euro taxieren. Weil Kane ein wenig jünger als Lewandowski ist, sollen sie sich aber auch eine etwas höherer Summe vorstellen können.

Wie viel Tottenham für einen Verkauf verlangen würde, ist indes unklar. Angeblich würde Spurs-Präsident Daniel Levy Kane innerhalb der Liga nur für eine dreistellige Summe abgeben, bei einem Wechsel ins Ausland soll der Preis darunter liegen.