Gladbach bestätigt: Sommer auf dem Weg nach München!

IMAGO

Julian Nagelsmann kann Yann Sommer wohl bald im Training des FC Bayern begrüßen

Durchbruch in den Verhandlungen zwischen dem FC Bayern und Borussia Mönchengladbach: Der Wechsel von Torwart Yann Sommer nach München ist endlich beschlossene Sache. Am Mittwochnachmittag fehlte der Schweizer bereits im Fohlen-Training.

Nach einem wochenlangen Tauziehen scheint es zwischen dem FC Bayern und Borussia Mönchengladbach zu einer Einigung über den sofortigen Wechsel von Yann Sommer gekommen zu sein.

Am frühen Abend bestätigten die Gladbacher, dass Sommer nicht am Teamtraining teilgenommen hat, da sich "die Verhandlungen über einen Transfer in der finalen Phase" befinden würden.

ℹ Yann #Sommer nahm heute nicht am Mannschaftstraining der Fohlen teil. Die Verhandlungen über einen Transfer des 34-jährigen Torhüters befinden sich in der finalen Phase.



Alle Infos zum Trainingsstart in die Woche 👇 — Borussia (@borussia) 18. Januar 2023

Zuvor hatten "Blick", "Sky Sports" und "Bild" allesamt von einer Übereinkunft berichtet. Demnach reiste Sommer am Nachmittag zur medizinischen Untersuchung nach München. Im Anschluss soll der 34-Jährige einen Vertrag bis 2025 unterschreiben.

Weiter heißt es, dass der FC Bayern stolze acht Millionen Euro als Basisablöse an den Niederrhein überweist, weitere 1,5 Millionen könnten erfolgsabhängig hinzukommen. Eine üppige Summe für einen Profi, dessen Arbeitspapier Ende Juni ausläuft.

Die schwere Verletzung von FCB-Kapitän Manuel Neuer, der sich beim Skitourengehen den Unterschenkel gebrochen hatte und für den Rest der Saison ausfällt, hatte den deutschen Branchenführer zum Handeln gezwungen.

Gladbach wiederum soll in Sommers Landsmann Jonas Omlin schon einen geeigneten Nachfolger an der Angel haben.

Nagelsmann pochte beim FC Bayern auf einen Neuer-Ersatz

Bayern-Trainer Julian Nagelsmann hatte die Bosse zuletzt unter Druck gesetzt: "Ich glaube, jeder sieht unsere Torwart-Situation. Wir brauchen einen, das steht außer Frage."

"Nehmen wir den fiktiven Fall, Ulle reißt sich nächste Woche das Innenband. Was machen wir dann? Dann muss ein ganz junger Torwart, der heute sein erstes Spiel gemacht hat, in der Champions League und der Bundesliga spielen. Da fragt sich jeder: Seid ihr noch ganz dicht? Warum holt ihr keinen Torwart?", so der 35-Jährige weiter.

Jetzt scheint er seinen Willen zu bekommen.