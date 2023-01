"Lässt uns im Stich": Noch-Kollegen rechnen mit S04-Flirt ab

IMAGO/Gvg

Kandidat beim FC Schalke 04: Michael Frey

Nach der schweren Verletzung von Sebastian Polter sucht der FC Schalke 04 einen neuen Mittelstürmer. Als Top-Kandidat gilt der Schweizer Michael Frey vom belgischen Erstligisten Royal Antwerpen. Dort ist der Angreifer in Ungnade gefallen - auch bei seinen Teamkollegen.

In der vergangenen Spielzeit war Michael Frey in Antwerpen noch der gefeierte Held. Die 24 Saisontore des bulligen Goalgetters waren ein Garant für den Einzug in den Europapokal.

Seit der frühere Bayern-Antreiber Mark van Bommel jedoch Trainer bei Royal ist, findet sich Frey häufig nur noch auf der Ersatzbank wieder, seinen Stammplatz hat sich der Niederländer Vincent Janssen geschnappt.

Unlängst eskalierte die Situation, als der 28-Jährige im Pokal nur zu einem Kurzeinsatz kam. "Das war Michael Freys letztes Spiel für Antwerpen", sagte er der Schweizer Zeitung "Blick" und forcierte so seinen Abgang im Winter.

Die Folge: Frey wurde von van Bommel für die jüngsten Liga-Partien aus dem Spieltags-Kader gestrichen.

Im Hintergrund soll derweil an einer Leihe zum FC Schalke gearbeitet werden, eine Einigung rückt "Sky" zufolge immer näher. Zwischen den Knappen und dem Sturmtank soll sogar schon alles geklärt sein, lediglich "Details" würden noch fehlen.

Flirt des FC Schalke 04 bei Teamkollegen unten durch

In Antwerpen hinterlässt Frey offenbar verbrannte Erde. Wie die belgische Zeitung "Nieuwsblad" berichtet, ist der Eidgenosse bei seinen Noch-Mitspielern mittlerweile völlig unten durch.

"Er lässt uns im Stich", soll ein namentlich nicht genannter Teamkollege über Freys wütenden Wechselwunsch gesagt haben. Ein Zurück dürfte es daher kaum mehr geben.

In der aktuellen Saison traf der kolportierte Wunschspieler von Schalke 04 in 23 Pflichtspielen neun Mal. Den deutschen Fußball kennt er bereits aus einem mäßig erfolgreichen Gastspiel beim Zweitligisten 1. FC Nürnberg in der Spielzeit 2019/2020.