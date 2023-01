Bericht: Neuer droht Reservistenrolle beim FC Bayern

IMAGO/TEAM2sportphoto

Manuel Neuer wird dem FC Bayern lange fehlen

Die offizielle Bestätigung steht noch aus, am Wechsel von Yann Sommer von Borussia Mönchengladbach zum FC Bayern bestehen allerdings keine Zweifel mehr. Auch die Rahmendetails des Vertrags, den der Schweizer in München unterzeichnet, sind bereits durchgesickert. Bayerns verletzte Nummer eins Manuel Neuer dürfte nicht gerade in Jubelstürme ausbrechen.

Yann Sommer kehrt Borussia Mönchengladbach im Winter den Rücken und heuert bis zum Sommer 2025 beim FC Bayern an. Für die Dienste des Keepers, dessen Kontrakt am Niederrhein ohnehin nach der laufenden Saison geendet wäre, legt der deutsche Rekordmeister satte acht Millionen Euro auf den Tisch.

Weitere 1,5 Millionen Euro könnten als Bonuszahlungen den Besitzer wechseln. Konkret soll eine Million Euro fällig werden, wenn der FC Bayern die Meisterschaft gewinnt, je 250.000 Euro müssen bei einem Triumph im DFB-Pokal oder der Champions League nachgelegt werden. Das enthüllte die "Bild".

Der Zeitung zufolge ist vor allem die Laufzeit von Sommers Arbeitspapier ein Wink mit dem Zaunpfahl in Richtung Manuel Neuer.

"Offener Konkurrenzkampf" um Platz im Tor des FC Bayern

Die langjährige und unangefochtene Nummer eins der Münchner steht selbst nur noch bis Ende Juni 2024 an der Isar unter Vertrag. "Bild" mutmaßt daher, dass Neuers Status als Platzhirsch alles andere als in Stein gemeißelt ist. Im Gegenteil: Kehrt Neuer von seiner Verletzung zurück, steht ihm ein "offener Konkurrenzkampf" ins Haus, heißt es. Sollte Sommer während Neuers Abwesenheit überzeugen, müsste sich letzterer wohl sogar vorerst hinten anstellen.

Dass man Neuer an der Säbener Straße nicht in vorauseilendem Gehorsam in Watte packt, soll auch darin begründet sein, dass die Bosse der Bayern dem Schlussmann die Umstände seiner Verletzung verübeln.

Während eines Urlaubs im Anschluss an die Fußball-WM in Katar zog sich Neuer bei einer Skitour einen Beinbruch zu. Die riskante Freizeitgestaltung sorgte im Anschluss durchaus für kritische Stimmen. "Er hat die Ziele des FC Bayern fahrlässig in Gefahr gebracht", wetterte zum Beispiel Ex-Bayern-Kapitän Stefan Effenberg in seiner Kolumne bei "t-online".

Glaubt man der "Bild", hat sich Neuer selbst allerdings auch keinen Gefallen getan. Zumal sein Stammplatz nicht nur im Verein, sondern auch im DFB-Team nicht mehr sicher sein soll.

Dem "kicker" zufolge sichert sich der FC Bayern mit Sommers Zweieinhalbjahres-Vertrag hingegen schlicht und einfach ab. Demnach plant Neuer zwar weiterhin, im Sommer auf den Rasen zurückzukehren, die Genesungszeit lasse sich jedoch nur schwer kalkulieren.