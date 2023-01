So lief die Stürmer-Suche bei Hertha BSC

IMAGO/Juergen Engler

Auf ihm ruhen Herthas Hoffnungen: Wilfried Kanga

Nach dem Beinahe-Abstieg in der letzten Saison strauchelt Hertha BSC auch in dieser Spielzeit wieder enorm. Die Alte Dame taumelt erneut im Tabellenkeller und liegt punktgleich mit dem VfB Stuttgart auf Rang 15. Das liegt besonders an der harmlosen Offensivabteilung. Im Winter rüstete Hertha daher auf.

Schon kurz nach Neujahr machte Hertha Nägel mit Köpfen. Florian Niederlechner würde sich den Berlinern im kommenden Sommer anschließen. Zwei Wochen später zogen die beiden Vereine den Transfer vor, der bundesligaerfahrene Bayer stürmt ab sofort für die Hauptstädter.

Das hängt unter anderem mit der akuten Augsburger Flaute zusammen - aber auch mit 777 Partners, einem Private-Equity-Unternehmen aus Miami. 777 Partners wird aller Voraussicht nach als neuer Investor beim Hauptstadtklub einsteigen, nachdem Lars Windhorst seine Anteile zum Verkauf gestellt hatte.

777 Partners ist außerdem schon Eigentümer des italienischen Vereins CFC Genua. Von dort war in der vergangenen Woche Stürmer Kelvin Yeboah auf Leihbasis nach Augsburg gewechselt. Ein kleiner Domino-Effekt setzte ein, der es Augsburg ermöglichte, Niederlechner schon jetzt ziehen zu lassen.

Hertha-Neuzugang fehlt wohl gegen den VfL Bochum

Der 32-Jährige ist allerdings für den wichtigen Auftakt gegen den VfL Bochum wohl nicht einsatzbereit, er laboriert an einer Muskelverletzung im Oberschenkel. Stattdessen werden die Berliner Angriffshoffnungen auf Wilfried Kanga ruhen. Der Ivorer wechselte im Sommer für vier Millionen aus Bern nach Berlin, weist aber mit erst zwei Treffern in der Bundesliga eine magere Quote auf.

Hertha hofft auf den Befreiungsschlag des 24-Jährigen. Die Wintervorbereitung machte Mut: "Willy hat sehr gut gearbeitet und eine Selbstverständlichkeit in den Trainingseinheiten entwickelt, was den Torabschluss angeht", wird Trainer Sandro Schwarz im "kicker" zitiert.

Das Fachmagazin erlebte den Stürmer "selbstbewusster, gelöst, beinahe befreit". Auch Sportgeschäftsführer Fredi Bobic ist zuversichtlich: "Wenn man Willy richtig füttert, sieht man, welche Qualitäten er hat."