Nächste Torwart-Entscheidung beim FC Bayern gefallen?

Ulrich Wagner via www.imago-images.de

Alexander Nübel ist vom FC Bayern an die AS Monaco verliehen

Nach der Verpflichtung von Yann Sommer als Ersatzmann für den verletzten Manuel Neuer hat der FC Bayern womöglich bereits die nächste Torwart-Entscheidung getroffen.

Wie der "kicker" berichtet, ist eine Rückkehr des zur AS Monaco verliehenen Alexander Nübel nach München im kommenden Sommer "unwahrscheinlich" - auch, wenn dann nach jetzigem Stand das zweijährige Engagement des 26-Jährigen im Fürstentum endet.

Platz ist für Nübel beim deutschen Rekordmeister wohl ohnehin nicht: Während die Verträge von Neuer und der langjährigen Nummer zwei Sven Ulreich bis zum Sommer 2024 laufen, soll Sommer beim FC Bayern sogar bis 2025 unterschreiben.

Alexander Nübel ebenfalls als Neuer-Ersatz beim FC Bayern gehandelt

Ob es ab der kommenden Spielzeit dann einen offenen Kampf um den Stammplatz zwischen den Pfosten gibt, oder der Schweizer im Falle einer vollständigen Gesundung Neuers direkt weiterzieht, scheint derzeit zwar offen. Nübel dürfte sich aber trotz seines bis 2025 laufenden Kontrakts in München eine neue Herausforderung suchen.

Nach Neuers schwerer Verletzung war der Ex-Schalker zuletzt ebenfalls als Ersatz für das zweite Saison-Halbjahr gehandelt worden.

Eine Rückholaktion vor dem Leih-Ende gestaltete sich aber schwierig - zumal Nübel selbst nicht gerade scharf darauf war, beim FC Bayern als Notnagel einzuspringen.

"Keinerlei Gespräche" zwischen dem FC Bayern und Alexander Nübel

Es habe letztlich "keinerlei Gespräche" mit seinem Stammverein gegeben, erklärte der Keeper zuletzt im Rahmen einer Presserunde. Er sei glücklich in Monaco. Zuvor hatte Nübel via "Bild" mitgeteilt, er habe bei seinem Leih-Klub gemerkt, "wie wichtig Spiele sind. Das will ich nicht mehr missen".

Nübels Berater Stefan Backs hatte gegenüber "Sky" als Reaktion auf die Rückkehr-Gerüchte betont, es sei für seinen Klienten "wichtig zu wissen, was seine Perspektive ist".

Diese Frage ist spätestens mit der Sommer-Verpflichtung des FC Bayern klar beantwortet.